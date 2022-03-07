12-й день війни Росії проти України: ворог бомбить українські міста з аеродромів Білорусі

Окупанти здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть в заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах.
Розпочався дванадцятий день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.
Як повідомили у Генштабі, російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.
"Діючи підступно, окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть в заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Місто Ірпінь під Києвом залишається без світла, води і тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає. Окупанти заборонили городянам виходити з будинків.
"Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів з приводу нібито гуманності й людяності солдатів загарбників. Також в соціальних мережах ворог продовжує поширення контенту, створеного від першої особи, який негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України", - зазначили в Генштабі.
При цьому українські захисники здійснюють оборонну операцію в усіх напрямках висунення противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається в полон.
Як повідомляв Главред, російські війська знову намагаються увійти до Миколаєва. Вони вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню.
Обстріл почався о 05:00 годині ранку 7 березня. Триває бій у Корабельному районі. У частині міста зникли світло і вода.
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