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Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм

28 січня 2022, 20:04

Всі ці фрукти досить висококалорійні, каже дієтолог Тараско, за рахунок великої кількості простих вуглеводів, і зловживати ними не потрібно.

Фрукт
Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм / ua.depositphotos.com

Є як мінімум три найкорисніших зимових фрукта. Про це заявила відомий дієтолог і ендокринолог в коментарі "РИА Новости" Анастасія Тараско.

"Всі фрукти мають приблизно однаковий склад. Вуглеводи представлені глюкозою, фруктозою, велика кількість вітамінів: вітамін С, групи В, також калій, магній, кальцій, цинк та інші мікроелементи. Але все-таки вони досить висококалорійні за рахунок великої кількості простих вуглеводів, і зловживати ними не потрібно, достатньо 1-2 фрукта в день", — говорить фахівець.

Говорячи про традиційні фрукти в зимовий сезон, Тараско склала топ-3:

1. Абрикос.

Їх зручно зберігати в замороженому або сушеному вигляді, при цьому зберігається велика кількість калію, магнію, вітамінів. Крім того, абрикос має легкий стимулюючим впливом на кишечник.

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2. Банан.

За рахунок великої кількості клітковини, калію, вуглеводів це ідеальний перекус. Триптофан, який в них міститься, субстрат для синтезу гормону радості — серотоніну.

3. Гранат.

Хороший тим, що тривало зберігає (практично всю зиму) свої цілющі властивості за рахунок особливості будови. Гранатовий сік багатий залізом, магнієм, вітаміном С і різними біологічно активними речовинами — біофлавоноїдами. Його кора теж має лікувальну дію: протизапальну і ранозагоювальну.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

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