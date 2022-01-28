Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм / ua.depositphotos.com

Є як мінімум три найкорисніших зимових фрукта. Про це заявила відомий дієтолог і ендокринолог в коментарі "РИА Новости" Анастасія Тараско.

"Всі фрукти мають приблизно однаковий склад. Вуглеводи представлені глюкозою, фруктозою, велика кількість вітамінів: вітамін С, групи В, також калій, магній, кальцій, цинк та інші мікроелементи. Але все-таки вони досить висококалорійні за рахунок великої кількості простих вуглеводів, і зловживати ними не потрібно, достатньо 1-2 фрукта в день", — говорить фахівець.

Говорячи про традиційні фрукти в зимовий сезон, Тараско склала топ-3:

1. Абрикос.

Їх зручно зберігати в замороженому або сушеному вигляді, при цьому зберігається велика кількість калію, магнію, вітамінів. Крім того, абрикос має легкий стимулюючим впливом на кишечник.

Реклама

2. Банан.

За рахунок великої кількості клітковини, калію, вуглеводів це ідеальний перекус. Триптофан, який в них міститься, субстрат для синтезу гормону радості — серотоніну.

3. Гранат.

Хороший тим, що тривало зберігає (практично всю зиму) свої цілющі властивості за рахунок особливості будови. Гранатовий сік багатий залізом, магнієм, вітаміном С і різними біологічно активними речовинами — біофлавоноїдами. Його кора теж має лікувальну дію: протизапальну і ранозагоювальну.

читайте такожДієтолог розповів, які фрукти і овочі знижують ризик інсульту

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.