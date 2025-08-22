Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

Довголіття, ймовірно, пов'язане з особливим типом старіння, встановили вчені.

Що відомо:

Довгожителі або хворіють набагато пізніше, або уникають серйозних вікових захворювань

Кілька факторів значно збільшують шанси дожити до 100 років

Дослідники зі Стокгольма дійшли висновку, що секрет довголіття у людей, які переступили столітній рубіж, криється не стільки в умінні справлятися з хворобами, скільки в тому, що вони якимось чином зовсім уникають їхньої появи.

У рамках дослідження вчені вивчили дані людей, які народилися в період з 1920 по 1922 роки. Виявилося, що тільки 4% з них перенесли інсульт до 85 років, що стало несподіванкою для фахівців, повідомляє UNILAD.

"Незважаючи на тривалість життя, ризик розвитку захворювань у них із віком залишався значно нижчим, ніж у їхніх однолітків, які прожили менше", - розповіли автори дослідження.

Згідно з отриманими даними, лише 12,5% тих, хто дожив до 100 років, мали інфаркт, тоді як серед людей віком 80-89 років таких було 24%.

"Це свідчить про те, що довгожителі або хворіють набагато пізніше, або зовсім уникають серйозних вікових захворювань, на відміну від тих, хто помирає раніше", - пояснили вони.

Підкреслюється, що довголіття, ймовірно, пов'язане з особливим типом старіння. Однак поки не зрозуміло, чи відіграє ключову роль спадковість, спосіб життя, умови довкілля або їхня комбінація.

Хоча універсального рецепта довголіття не існує, вчені впевнені: збалансоване харчування, якісний сон і регулярна фізична активність значно збільшують шанси дожити до 100 років.

Як визначити початок періоду старіння

Старіння - це природний етап у житті людини, що настає після зрілості. Він супроводжується поступовим зниженням фізичних сил, когнітивних функцій і зміною звичних соціальних ролей. Цей період має як біологічні, так і соціальні прояви, які допомагають розпізнати його настання.

