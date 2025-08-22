Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

Олексій Тесля
22 серпня 2025, 03:05
24
Довголіття, ймовірно, пов'язане з особливим типом старіння, встановили вчені.
старіння, довголіття
Розкрито секрет довголіття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Що відомо:

  • Довгожителі або хворіють набагато пізніше, або уникають серйозних вікових захворювань
  • Кілька факторів значно збільшують шанси дожити до 100 років

Дослідники зі Стокгольма дійшли висновку, що секрет довголіття у людей, які переступили столітній рубіж, криється не стільки в умінні справлятися з хворобами, скільки в тому, що вони якимось чином зовсім уникають їхньої появи.

У рамках дослідження вчені вивчили дані людей, які народилися в період з 1920 по 1922 роки. Виявилося, що тільки 4% з них перенесли інсульт до 85 років, що стало несподіванкою для фахівців, повідомляє UNILAD.

відео дня

"Незважаючи на тривалість життя, ризик розвитку захворювань у них із віком залишався значно нижчим, ніж у їхніх однолітків, які прожили менше", - розповіли автори дослідження.

Згідно з отриманими даними, лише 12,5% тих, хто дожив до 100 років, мали інфаркт, тоді як серед людей віком 80-89 років таких було 24%.

"Це свідчить про те, що довгожителі або хворіють набагато пізніше, або зовсім уникають серйозних вікових захворювань, на відміну від тих, хто помирає раніше", - пояснили вони.

Підкреслюється, що довголіття, ймовірно, пов'язане з особливим типом старіння. Однак поки не зрозуміло, чи відіграє ключову роль спадковість, спосіб життя, умови довкілля або їхня комбінація.

Хоча універсального рецепта довголіття не існує, вчені впевнені: збалансоване харчування, якісний сон і регулярна фізична активність значно збільшують шанси дожити до 100 років.

Як визначити початок періоду старіння

Старіння - це природний етап у житті людини, що настає після зрілості. Він супроводжується поступовим зниженням фізичних сил, когнітивних функцій і зміною звичних соціальних ролей. Цей період має як біологічні, так і соціальні прояви, які допомагають розпізнати його настання.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імені є довгожителями. Щасливчики і володарі унікальної життєвої долі.

Також вам може бути цікаво:

Про джерело: UNILAD

Британська інтернет-медійна компанія та веб-сайт, що належить LADbible Group. Компанія позиціонує себе як "основну платформу для молоді для останніх новин та актуального вірусного контенту" і має офіси в Лондоні та Манчестері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука старіння
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

02:15Фронт
"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії Кремля

"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії Кремля

00:17Війна
Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

23:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

Останні новини

05:00

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

04:02

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи РусіВідео

03:37

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

03:05

Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

02:22

Таким розбивають серце: ТОП-4 знаки, які довіряють людям занадто швидко

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
02:15

На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

01:30

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

00:45

Що таке "клямра": лише одиниці зможуть сказати, що означає словоВідео

00:17

"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії КремляВідео

Реклама
21 серпня, четвер
23:57

Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

23:35

Був там і тримав: гуморист Філімонов розповів, як у нього на руках помер онукВідео

23:33

Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

23:24

Трамп анонсував нову тактику для завершення війни в Україні - що відомо

22:41

"Після цього Трамп умиває руки": чого чекати від зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

22:19

"Програємо війну": експерт розкрив найгірший сценарій і назвав головну помилку

22:11

"Фламінго" розправляє крила: експерт пояснив, що робить її "сюрпризом" для ворога

21:41

Які факти про Крим приховує Кремль і чому - відкриття "ламає" підручники історіїВідео

21:29

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

20:54

"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

20:52

"Зливають тренера": легенда Динамо жорстко розкритикувала команду перед Лігою Європи

Реклама
20:28

"Ще давно": Наталя Сумська зробила гучне відверте зізнання

20:18

Ціна встановить новий рекорд: українців назвали терміни подорожчання хліба

19:53

Прості дії восени, і лохина готова до зими: садівниця пояснила, як підготувати кущіВідео

19:37

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:29

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

19:19

"Трамп зіскочив": тривожний прогноз ексглави МЗС щодо переговорів про мирВідео

19:10

Як Путін в один день відкинув все, на що сподівався ТрампПогляд

18:53

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

18:52

"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

18:45

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

18:44

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

18:25

Змішувач заблищить краще за новий: простий, але дуже ефективний спосіб очищенняВідео

18:22

Чотири найгірші місця: де не можна вішати дзеркало в будинку

18:00

Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з кареВідео

17:52

"Таких у світі немає": названо головну особливість української ракети "Фламінго"

17:51

Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки новини компанії

17:49

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього: деталі від The Guardian

17:44

Татова чи мамина: Positiff показав зблизька обличчя восьмимісячної доньки

17:34

Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

17:19

З тонною вибухівки: нові деталі виробництва далекобійної ракети Фламінго

Реклама
17:09

Фонд Андрія Матюхи оголосив про партнерство з "Укренерго" у межах програми захисту ремонтників актуально

17:06

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

16:46

"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

16:42

Подруга закрутила роман з одруженим чоловіком: історія викликала бурю в Мережі

16:41

Чи буде референдум щодо долі окупованих територій - Єрмак зробив заяву

16:39

Головний секрет ніжного картопляного пюре: чим потрібно замінити вершкове масло

16:37

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВідео

16:32

4 заборони, які в жодному разі не можна порушувати: суворі прикмети 22 серпня

16:26

Де число 76 серед великої кількості чисел 79: тільки найуважніші помітять

16:25

Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти