Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим, що створює ідеальні умови для катастрофічних пожеж.

https://science.glavred.net/dve-evropeyskie-strany-pod-ugrozoy-unichtozheniya-iz-za-izmeneniya-klimata-10695647.html Посилання скопійоване

Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим / Колаж: Главред, фото: Pixabay/photo-graphe, Pixabay/tourifee

Ви дізнаєтеся:

Екстремальні погодні умови стали приблизно в 40 разів більш імовірними

Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим

Попередні дані свідчать, що екстремальні погодні умови, які спричинили минулого місяця масштабні пожежі в Іспанії та Португалії, стали приблизно в 40 разів ймовірнішими через зміни клімату.

За інформацією Всесвітньої мережі з оцінки погодних умов, руйнівні лісові пожежі, що знищили близько 500 тисяч гектарів на Піренейському півострові, виявилися на 30% інтенсивнішими, ніж вони були б у кліматі без глобального потепління, пише The Guardian.

відео дня

"Масштаб цих пожеж справді вражає", - зазначила Клер Барнс, кліматологиня з Імперського коледжу Лондона й одна з авторів дослідження. За її словами, через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим, що створює ідеальні умови для катастрофічних пожеж.

Вчені встановили, що в доіндустріальну епоху подібні погодні умови траплялися не частіше ніж один раз на 500 років. Сьогодні, через парникові викиди від вугілля, нафти і газу, вони можуть повторюватися кожні 15 років.

Вплив зміни клімату на екстремальну спеку виявився ще більш вираженим. Якщо раніше температури, подібні до зафіксованих у липні, зустрічалися раз на 2500 років, то тепер - кожні 13 років.

Хоча дослідження ще не пройшло наукову рецензію, воно засноване на спостереженнях погодних умов, а не моделюванні клімату. Повний аналіз нещодавніх пожеж у Греції та Туреччині, опублікований раніше, показав, що ймовірність екстремальних погодних явищ у регіоні збільшилася в 10 разів через кліматичні зміни.

До додаткових факторів ризику експерти відносять зміни в землекористуванні. Багато сільських районів обезлюділи, а занедбані землі заростають легкозаймистою рослинністю. Це особливо актуально для країн Середземномор'я, де урбанізація і старіння населення посилюють проблему.

Девід Гарсія, прикладний математик з Університету Аліканте, зазначив, що в Іспанії основна увага в обговореннях приділяється занепаду сільських територій і зростанню рослинності. При цьому, за його словами, значно менше говориться про кліматичний фактор, який має "величезний вплив" на масштаби природних пожеж.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинила зміна клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред