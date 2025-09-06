Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

Олексій Тесля
6 вересня 2025, 02:45
31
Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим, що створює ідеальні умови для катастрофічних пожеж.
пожежа
Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим / Колаж: Главред, фото: Pixabay/photo-graphe, Pixabay/tourifee

Ви дізнаєтеся:

  • Екстремальні погодні умови стали приблизно в 40 разів більш імовірними
  • Через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим

Попередні дані свідчать, що екстремальні погодні умови, які спричинили минулого місяця масштабні пожежі в Іспанії та Португалії, стали приблизно в 40 разів ймовірнішими через зміни клімату.

За інформацією Всесвітньої мережі з оцінки погодних умов, руйнівні лісові пожежі, що знищили близько 500 тисяч гектарів на Піренейському півострові, виявилися на 30% інтенсивнішими, ніж вони були б у кліматі без глобального потепління, пише The Guardian.

відео дня

"Масштаб цих пожеж справді вражає", - зазначила Клер Барнс, кліматологиня з Імперського коледжу Лондона й одна з авторів дослідження. За її словами, через потепління клімат стає дедалі спекотнішим і сухішим, що створює ідеальні умови для катастрофічних пожеж.

Вчені встановили, що в доіндустріальну епоху подібні погодні умови траплялися не частіше ніж один раз на 500 років. Сьогодні, через парникові викиди від вугілля, нафти і газу, вони можуть повторюватися кожні 15 років.

Вплив зміни клімату на екстремальну спеку виявився ще більш вираженим. Якщо раніше температури, подібні до зафіксованих у липні, зустрічалися раз на 2500 років, то тепер - кожні 13 років.

Хоча дослідження ще не пройшло наукову рецензію, воно засноване на спостереженнях погодних умов, а не моделюванні клімату. Повний аналіз нещодавніх пожеж у Греції та Туреччині, опублікований раніше, показав, що ймовірність екстремальних погодних явищ у регіоні збільшилася в 10 разів через кліматичні зміни.

До додаткових факторів ризику експерти відносять зміни в землекористуванні. Багато сільських районів обезлюділи, а занедбані землі заростають легкозаймистою рослинністю. Це особливо актуально для країн Середземномор'я, де урбанізація і старіння населення посилюють проблему.

Девід Гарсія, прикладний математик з Університету Аліканте, зазначив, що в Іспанії основна увага в обговореннях приділяється занепаду сільських територій і зростанню рослинності. При цьому, за його словами, значно менше говориться про кліматичний фактор, який має "величезний вплив" на масштаби природних пожеж.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинила зміна клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука клімат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:42Світ
США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:14Світ
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

23:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Щурам - образа, Зміям - обман

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Щурам - образа, Зміям - обман

Останні новини

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

04:00

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

03:30

Город у вересні: що посіяти, щоб насолоджуватися зеленню та овочами до зими

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с

02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:10

Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими

Реклама
05 вересня, п'ятниця
23:46

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

Реклама
21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

18:09

"З підтримкою на адресу України": розсекречено позицію Крістіни Орбакайте

17:45

Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

17:43

Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

17:39

Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

16:53

Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

16:51

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді: перші подробиціВідео

Реклама
16:49

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

16:49

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

16:18

СБУ ударами по Росії дає Україні необхідні карти для перемовин, - військовий експерт

16:14

Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження

16:13

"Медовий місяць" — український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення

15:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

15:55

Від нових не відрізнити: як повністю прибрати жовті плями на кросівках

15:49

Одна звичка збільшує розхід палива: від чого потрібно відмовитись водіямВідео

15:43

Час перероджуватись: ТОП-3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни

15:24

Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб узяти своє

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти