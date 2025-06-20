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Ефективність під 100%: у США схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ

Олексій Тесля
20 червня 2025, 13:16
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Передбачається, що річна вартість Yeztugo у США може сягнути 25 тисяч доларів.
вакцина
Знайдена нова вакцина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Ін'єкцію потрібно вводити всього двічі на рік
  • Засіб показав результативність понад 99,9%

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) офіційно схвалило препарат Yeztugo, призначений для вакцинації профілактики ВІЛ.

Як повідомляє ScienceAlert, розроблений компанією Gilead Sciences, цей засіб являє собою ін'єкцію, яку потрібно вводити лише двічі на рік. Завдяки високій ефективності, новинка вважається серйозним кроком вперед у профілактиці вірусу імунодефіциту людини.

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Діюча речовина препарату - ленакапавір, проте на ринок він надійде під торговою назвою Yeztugo. Під час клінічних випробувань серед підлітків і дорослих засіб показав результативність понад 99,9%, що робить його одним із найнадійніших методів захисту від ВІЛ.

Однак незважаючи на вражаючу ефективність, експерти висловлюють стурбованість можливою високою ціною препарату. Для порівняння: схожий за призначенням засіб - каботегравір, який необхідно вводити раз на два місяці, - обходиться пацієнтам у десятки тисяч доларів на рік і поки що не набув широкого поширення.

Передбачається, що річна вартість Yeztugo у США може сягнути 25 тисяч доларів, водночас вартість курсу з профілактичною метою все ж має бути нижчою за 39 тисяч - поточну ціну лікувального варіанту ленакапавіру.

Компанія Gilead вже в жовтні підписала угоди з шістьма фармацевтичними виробниками, що дасть змогу випускати і поширювати препарат у 120 країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Також досягнуто домовленості з Глобальним фондом та ініціативою PEPFAR щодо постачання достатньої кількості препарату для лікування двох мільйонів людей.

Однак майбутнє цих ініціатив під питанням через скорочення фінансування програми PEPFAR за часів адміністрації Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося про те, що в Британії схвалили нове лікування ВІЛ. Ця терапія здатна скоротити кількість днів лікування з 365 до шести на рік.

Як повідомляв Главред, американські лікарі з Інституту Рейгона повідомили про другий випадок "природного позбавлення" від вірусу імунодефіциту людини. Фахівці розраховують, що вивчення цього випадку допоможе іншим пацієнтам.

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ScienceAlert — це незалежне онлайн-видання та джерело новин, яке публікує статті про наукові дослідження, відкриття та результати. Журналісти прагнуть донести складні наукові концепції до широкої аудиторії, використовуючи зрозумілу мову та привабливий формат. Видання охоплює широкий спектр наукових тем, включаючи астрономію, фізику, біологію, медицину та інші.

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