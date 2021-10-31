Експерти заявили про небезпеку м'яса: скільки можна вживати в день

М'ясо може бути небезпечним / ua.depositphotos.com

Британські вчені з'ясували, що червоне м'ясо робить негативний вплив на здоров'я, писати The Lancet.

Йдеться про те, що його виробництво - один з основних факторів глобального потепління, яке призводить до погіршення навколишнього середовища.

"На сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів (ПГГ), а також призводить до вирубки лісів, деградації земель і втрати біорізноманіття. Комітет Великобританії зі зміни клімату закликав до 2050 року скоротити споживання яловичини, баранини і молочних", – йдеться в релізі.

Крім цього, високе споживання такого продукту негативно позначається на здоров'ї людини.

"З'являється все більше доказів того, що високе споживання обробленого м'яса і в меншій мірі червоного м'яса призводить до збільшення ризику ожиріння, серцево-судинного захворювання, і деяких форм раку. ВООЗ класифікувала оброблене м'ясо як канцероген, а червоне м'ясо - як ймовірний канцероген для людини", - додають вчені.

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