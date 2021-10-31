УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Наука

Експерти заявили про небезпеку м'яса: скільки можна вживати в день

31 жовтня 2021, 16:06

Небезпечним для навколишнього середовища є і виробництво м'яса.

Яловичина
М'ясо може бути небезпечним / ua.depositphotos.com

Британські вчені з'ясували, що червоне м'ясо робить негативний вплив на здоров'я, писати The Lancet.

Йдеться про те, що його виробництво - один з основних факторів глобального потепління, яке призводить до погіршення навколишнього середовища.

"На сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів (ПГГ), а також призводить до вирубки лісів, деградації земель і втрати біорізноманіття. Комітет Великобританії зі зміни клімату закликав до 2050 року скоротити споживання яловичини, баранини і молочних", – йдеться в релізі.

Крім цього, високе споживання такого продукту негативно позначається на здоров'ї людини.

"З'являється все більше доказів того, що високе споживання обробленого м'яса і в меншій мірі червоного м'яса призводить до збільшення ризику ожиріння, серцево-судинного захворювання, і деяких форм раку. ВООЗ класифікувала оброблене м'ясо як канцероген, а червоне м'ясо - як ймовірний канцероген для людини", - додають вчені.

Реклама

читайте такожДієтолог назвала самий низькокалорійний і ситний сніданок: смак неймовірний, а користь дивовижнаВиходячи з цього, науково-консультативний комітет з харчування рекомендує британцям знизити споживання м'яса і їсти не більше 70 г в день.

Нагадаємо, американський дієтолог Холлі Кламер назвала страву, яка є найшкідливішим варіантом сніданку.

Також раніше Главред писав про низькокалорійний і поживний сніданок.

viber
вчені м'ясо червоне м'ясо
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морозиУ моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морози Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюруМісячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцністьМісячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність COVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуаціїCOVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуації Найсмачніша закуска з багета за 10 хвилин: чудовий рецептНайсмачніша закуска з багета за 10 хвилин: чудовий рецепт
17:36

Мінкульт поповнив "чорний" список 32 російськими артистами: хто несе небезпеку країні

17:33

У Казахстані під егідою боротьби з курінням знищено вирощування тютюну

16:57

На Україну насувається різке похолодання зі снігопадами Відео

16:57

Танці з зірками 10 ефір: несподіваний зірковий гість, повернення Єфросиніної та сімейні цінності

16:37

"Лікарі просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам": у Польщі померла вагітна Відео

Реклама
16:33

Казанська Осіння 2021: дата, традиції та магія дня, пора весіль, молитва

16:31

"Одні алкаші та ніщєброди": міс Рівненщини осоромилася висловлюванням про жителів рідного міста Відео

16:23

Новий Рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

16:00

Епідеміолог назвала терміни піку коронавірусу в Україні Відео

15:52

Real O повертаються: Світлана Тарабарова анонсувала возз'єднання групи

15:48

У Росії розбився Білоруський літак: загинули українці Відео

15:33

В Україні знову підскочила ціна на бензин: скільки тепер доведеться платити

15:21

"Отче наш" і скандал: антивакцинатори в Одесі провели молитву за "порятунок роду" Відео

15:18

Перша оплата криптою в Україні! новости компании

15:03

Собі в груди, дитині в голову: лучанка, що порізала 2-річну дочку, залишила передсмертну записку

15:02

Сонце в мертвому градусі спровокувало потужні магнітні бурі в листопаді Відео

14:52

Масштабний "міністропад": Рада звільнила відразу п'ятьох чиновників Відео

14:38

У Луцьку від каштанів померла 8-річна дівчинка

14:26

Міноборони залишилось без голови: Рада ухвалила відставку Тарана Відео

14:23

11.11-розпродаж на AliExpress: як зробити покупку і на що звернути увагу

Реклама
14:20

"Це не просто дно!": інфекціоніст не може доїхати до COVID-хворих через марш антивакцинаторів

14:17

"Собаче" життя Сергія Бабкіна: музикант озвучить бульмастифа Джека в серіалі 1 + 1 Джек і Лондон Відео

13:37

Школяр два роки знущався над дівчинкою у Тернополі: його матір оштрафували

13:37

"Ой, ну пантера!": Надія Мейхер в чорному сітчастому боді загіпнотизувала фанатів пишними формами

13:34

Тепер офіційно: Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського Відео

13:32

Парламент відправив у відставку міністра економіки Любченка Відео

13:27

Ляшко назвав акцію "антивакцинаторів" насмішкою над медиками і родичами померлих від COVID-19 Відео

13:25

Геймінг проти майнінгу новости компании

13:19

Стало відомо про стан здоров'я Кравчука Відео

13:18

Протест антивакцинаторів у Києві: проросійські провокатори заявляють про "проплаченість" акції Відео

13:17

Вінниця за програмою "Велике будівництво" отримала нові лікарні

13:13

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

12:46

Наймодніші стрижки осінь-зима 2022 з чубчиком, від яких зараз божеволіє весь світ Фото Відео

12:42

Соціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусу Відео

12:39

150 грн за 1 літр: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає Відео

12:03

В Україні почнуть забирати автомобілі у "водіїв-гонщиків": що відомо Відео

12:02

"Їй же не було погано": підлітки розповіли, як знущалися над хворою бабусею в Києві Відео

12:00

"Що буде далі - не знає жодна жива душа": Комаровський розповів про ефективність вакцин Відео

11:53

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

11:50

Смерть 7-річного Андрійка з Черкас: діда та бабусю дитини направили на психіатричну експертизу

Реклама
11:37

До чого сняться пологи: тлумачення сну

11:34

Сертифікат не підробляла, але акцію підтримує: Савченко заявилася на мітинг антивакцинаторів Відео

11:31

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

11:20

Небезпечна осіння погода з дощем, туманом і мокрим снігом: яким буде 3 листопада в Україні Відео

11:13

Тіна Кароль вразила вигинами в прозорій сукні на голе тіло

11:10

У МОН не знають, коли школярі повернуться за парти Відео

11:02

Не раніше травня 2022: введення в експлуатацію Північного потоку-2 може затягнутися - Bloomberg Відео

10:57

Три області України на порозі "червоної" зони: кого чекають обмеження Відео

10:52

Приїхала на похорон мами, а поховала ще й батька: ковід забрав життя відомого лікаря та її чоловіка

10:50

Без гриму та ретуші: як насправді виглядає 74-річна Софія Ротару

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти