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Історична подія - до Землі летить астероїд Апофіс, котрий може знищити планету

Степан Гафтко
25 липня 2024, 01:56
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До Землі наближається астероїд Апофіс, який вчені давно досліджують та який може теоретично стати причиною вимирання людства.
Історична подія - до Землі летить астероїд Апофіс, котрий може знищити планету
Астероїд Апофіс / Історична подія - до Землі летить астероїд Апофіс, котрий може знищити планету

Майже два десятиліття тому астрономи та науковці дізнались про існування астероїда Апофіс, котрий був потенційно небезпечним для людей. Тепер, коли 13 квітня 2029 він максимально наблизиться до Землі, його розглядатимуть, як цінну можливість вивчити небесні тіла. Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

"Однією з головних проблем є обмежений час на розробку, створення та запуск космічного апарату для вивчення Апофісу. Проте, вчені вважають, що існуючі конструкції космічних апаратів, такі як Hera, можуть бути адаптовані для цієї місії. Європейське космічне агентство (ESA) вже дало попереднє схвалення місії RAMSES, яка має стартувати у 2028 році та спостерігати за Апофісом до, під час та після його близького прольоту", - пишуть в агентстві.

Вчені планують задіяти космічні зонди, за допомогою яких вони змогли б вивчити астероїд Апофіс.

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Астероїд Апофіс, що про нього відомо

99942 Апофіс — навколоземний астероїд діаметром близько 300 метрів та масою близько 20 млн т. Належить до групи Атона. Зближується із Землею в точці, що приблизно відповідає 13 квітня. Мав найвищу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно (4). Після додаткових досліджень рівень загрози було зменшено з четвертого (тісне зближення, потребує уваги астрономів) до нульового (небезпеки немає).

Космічні явища та події

Нагадаємо, раніше до Землі вже наближався астероїд, котрий можна було побачити у телескоп. Він був потенційно небезпечним для землян.

Також стало відомо, що Фахівці NASA зафіксували викид темної плазми на Сонці, який з імовірністю 60 відсотків може спричинити відключення електроенергії на Землі цього тижня.

Раніше повідомлялось, що Україну накрили магнітні бурі, які були спровоковані викидами енергії на Сонці.

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