До Землі несеться астероїд, розміром у два футбольні поля: яка є загроза

Як кажуть науковці, подібне зближення астероїда та Землі стається лише раз в десять років.

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До Землі летить астероїд / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos

Астрономи повідомили, що через декілька тижнів вони зможуть побачити астероїд "2024 ON", який наближається до Землі. Про це повідомляє видання New York Post.

Повідомляється, що астероїд пролетить на астрономічно близькій, але безпечній відстані до нашої планети. Також астрономи розповіли, що розмір астероїда дорівнює приблизно 220 метрів, а це майже як два футбоольні поля.

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Його можливо буде помітити із Північної півкулі Землі. Також повідомлялось, що астероїд пролетить повз Землю на відстані близько одного мільйона кілометрів, що приблизно у 2,6 раза перевищує відстань між Землею та Місяцем, і пролетить з близької, проте безпечної відстані.

Завдяки проєкту "Віртуальний телескоп" стало відомо, що такий астероїд на такій відстані пролітає приблизно раз в десять років. Завдяки цьому проєкту 15 вересня о 14:30 за цим астероїдом можна буде спостерігати в режимі онлайн.

"Астероїди - це уламки гірських порід, що залишилися після формування Сонячної системи 4,6 мільярда років тому", - нагадали в NASA.

Повідомляється, що цього року повз Землю вже пролітало кілька потенційно небезпечних астероїдів, проте, ні один із них не представляв для людей реальної загрози.

Потенційно небезпечні астрономічні об'єкти Потенційно небезпечний астрономічний об'єкт (ПНАО) - космічний об'єкт (астероїд чи комета), що може наближатися до Землі на потенційно небезпечну відстань (0,05 a. o.) і має достатньо великі розміри понад 492 фути (150 м) для того, щоб зіткнення завдало значної шкоди. Переважна більшість відомих наразі ПНАО - астероїди, також наявна невелика кількість комет.

Космічні об'єкти та явища - останні новини

Нагадаємо, потенційно небезпечний астероїд 2024 KQ1 пролетів близько біля Землі 4 липня. За ним можна було спостерігати через телескоп.

Також нагадаємо, що майже два десятиліття тому астрономи та науковці дізнались про існування астероїда Апофіс, котрий був потенційно небезпечним для людей. Тепер, коли 13 квітня 2029 він максимально наблизиться до Землі, його розглядатимуть, як цінну можливість вивчити небесні тіла.

Варто сказати, що недавно за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, вчені виявили унікальне явище на багатому металом астероїді Психея.

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