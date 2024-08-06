Як Сатурн на днях спас Землю: гігант викинув небезпечну комету за межі галактики

Під гравітаційною дією Сатурна комета A117uUD відправилась далеко в космос, вона була малонебезпечною для Землі, проте, теоретично могла нести загрозу.

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Сатурн викинув за межі галактики небезпечну комету / колаж: Глафред, фото: Вікіпедія, УНІАН

На днях астрономи стали свідками унікального космічного явища, коли планета Сатурн під дією своєї гравітації викинула за межі галактики потенційно небезпечну для Землі комету A117uUD. Про це пише пресслужба астрономічної обсерваторії Space.com.

Як кажуть астрономи, за останні роки це вже другий випадок, коли гравітація Сатурна захищає нашу галактику від небезпечної комети.

Астероїд Апофіс, що про нього відомо 99942 Апофіс — навколоземний астероїд діаметром близько 300 метрів та масою близько 20 млн т. Належить до групи Атона. Зближується із Землею в точці, що приблизно відповідає 13 квітня. Мав найвищу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно (4). Після додаткових досліджень рівень загрози було зменшено з четвертого (тісне зближення, потребує уваги астрономів) до нульового (небезпеки немає). відео дня

"Історія цієї комети почалася в червні 2024 року, коли її зафіксували телескопи системи ATLAS. Незвичайна траєкторія відразу привернула увагу вчених: її орбіта була гіперболічною, що вказувало на те, що комета не прив’язана до Сонця гравітацією. Спочатку припускали, що вона прилетіла з глибин космосу", - пишуть у космічному агентстві.

Виявилось, що ще у 2022 році комета здійснила небезпечне зближення із Сатурном. Якщо б не велика гравітація гіганта, то траєкторія комети могла б пересікатись із земною. Як кажуть експерти, сила тяжіння Сатурна є настільки великою, що вона заставила комету змінити траєкторію та вилетіти далеко за меж нашої галактики та продовжити свій шлях у невідомому напрямку.

Космічна небезпека для Землі

Нагадаємо, раніше до Землі вже наближався астероїд, котрий можна було побачити у телескоп. Він був потенційно небезпечним для землян.

Також стало відомо, що Фахівці NASA зафіксували викид темної плазми на Сонці, який з імовірністю 60 відсотків може спричинити відключення електроенергії на Землі цього тижня.

Раніше повідомлялось, що Україну накрили магнітні бурі, які були спровоковані викидами енергії на Сонці.

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