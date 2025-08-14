Рус
Кому судилося дожити до 100 років: учені зробили прорив у розкритті секрету

Олексій Тесля
14 серпня 2025, 02:10
14
Розуміння механізмів довголіття наближає нас до розгадки чинників, які сприяють здоровому старінню.
пенсіонери
/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

  • Люди, які доживають до 100 років, рідше хворіють
  • Розуміння механізмів довголіття наближає до розгадки факторів старіння

За результатами досліджень, люди, які доживають до 100 років, не тільки рідше хворіють, а й починають стикатися із захворюваннями значно пізніше за інших.

Карін Модіг, доцентка епідеміології Каролінського інституту у Швеції, разом із командою провела дослідження, яке виявило, що у довгожителів значно нижчий ризик розвитку небезпечних захворювань - таких як серцево-судинні, - ніж у тих, хто живе менше, пише Express.

У статті для The Conversation професор Модіг пояснила, що розуміння механізмів довголіття наближає нас до розгадки чинників, які сприяють здоровому старінню. Щоб це з'ясувати, вчені порівняли здоров'я людей, які народилися в один рік, але прожили різну кількість років.

Висновки виявилися вражаючими: довгожителі не тільки рідше стикаються з хворобами, а й загалом хворіють набагато повільніше. Наприклад, до 85 років інсульт перенесли лише 4% людей, які дожили до 100 років, тоді як серед тих, хто прожив до 90-99 років, цей показник становив близько 10%.

Дослідження також показало, що навіть до 100 років ризик серцевого нападу у довгожителів становив лише 12,5%, тоді як у людей, які померли у віці 80-89 років, - понад 24%. Це означає, що столітні не просто краще справляються з хворобами, а часто і зовсім уникають їх.

Однак дослідження охоплювало тільки серйозні захворювання. Щоб глибше розібратися в суті довголіття, команда провела друге дослідження, що охопило 40 різних захворювань - від легких до важких. Брали участь у ньому понад 274 тисячі осіб, народжених у 1920-1922 роках. З них тільки 1,5% - близько 4300 осіб - досягли віку 100 років.

І в цьому дослідженні підтвердилося: довгожителі хворіють рідше і повільніше. Крім того, у них частіше виникають хвороби, що зачіпають тільки одну систему органів, що робить їх такими, що легше піддаються лікуванню.

Серцево-судинні захворювання, незважаючи на їхню поширеність, діагностувалися у довгожителів рідше. Наприклад, до 80 років їх виявили тільки у 8% столітніх, тоді як у людей, які померли до 85 років, - більш ніж у 15%.

Також у людей, які досягли 100 років, було відзначено підвищену стійкість до вікових психічних захворювань, включно з депресією і деменцією. При цьому навіть за наявності кількох діагнозів погіршення здоров'я у них відбувалося повільніше - приблизно з 89 років. А в тих, хто не доживав до 100, спостерігався різкий стрибок захворювань за кілька років до смерті.

Таким чином, секрет довгого життя може полягати не в повній відсутності хвороб, а в здатності довше зберігати здоров'я та уповільнений розвиток вікових недуг.

Ці відкриття ставлять під сумнів поширений стереотип про те, що старіння обов'язково пов'язане з погіршенням здоров'я. Довголіття, як показують дані, може супроводжуватися активним і здоровим життям до самого похилого віку.

Проте залишається відкритим питання - чим саме пояснюється така стійкість: генетикою, способом життя, зовнішнім середовищем або їх поєднанням. Наступна мета дослідників - з'ясувати, які саме чинники дають змогу людям дожити до 100 років і як вони впливають на здоров'я протягом усього життя.

Розуміння цих механізмів може допомогти більшій кількості людей доживати до глибокої старості без важких хвороб.

Що допомагає зберегти силу в літньому віці: порада експертів

Учені з'ясували, що регулярне споживання певних напоїв у молодому та середньому віці може сприяти підтримці міцності та витривалості в старості.

Дослідження показало, що у людей, які щодня пили каву (щонайменше чотири чашки на день), ризик розвитку фізичної слабкості в літньому віці виявився помітно нижчим, ніж у тих, хто каву не вживав.

Аналогічний позитивний ефект був зафіксований у тих, хто регулярно пив чорний або зелений чай. Регулярне вживання цих напоїв також знижувало ймовірність втрати фізичної сили з віком.

Дивіться відео - топ звичок, що уповільнюють старіння:

Секрети довголіття - вчені провели тисячі годин за дослідженнями, вивчили звички довгожителів і провели сотні експериментів.

І це все, щоб підсумувати - топ звичок, що уповільнюють старіння. Поради, як довше залишатися молодим.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імені є довгожителями. Щасливчики і володарі унікальної життєвої долі.

Також вам може бути цікаво:

Про джерело: Express.co.uk

Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсіонери старіння
15:57

Смак дитинства: рецепт помідорів на зиму з секретним продуктом

