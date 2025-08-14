Кому судилося дожити до 100 років: учені зробили прорив у розкритті секрету

Розуміння механізмів довголіття наближає нас до розгадки чинників, які сприяють здоровому старінню.

Люди, які доживають до 100 років, рідше хворіють

Розуміння механізмів довголіття наближає до розгадки факторів старіння

За результатами досліджень, люди, які доживають до 100 років, не тільки рідше хворіють, а й починають стикатися із захворюваннями значно пізніше за інших.

Карін Модіг, доцентка епідеміології Каролінського інституту у Швеції, разом із командою провела дослідження, яке виявило, що у довгожителів значно нижчий ризик розвитку небезпечних захворювань - таких як серцево-судинні, - ніж у тих, хто живе менше, пише Express.

У статті для The Conversation професор Модіг пояснила, що розуміння механізмів довголіття наближає нас до розгадки чинників, які сприяють здоровому старінню. Щоб це з'ясувати, вчені порівняли здоров'я людей, які народилися в один рік, але прожили різну кількість років.

Висновки виявилися вражаючими: довгожителі не тільки рідше стикаються з хворобами, а й загалом хворіють набагато повільніше. Наприклад, до 85 років інсульт перенесли лише 4% людей, які дожили до 100 років, тоді як серед тих, хто прожив до 90-99 років, цей показник становив близько 10%.

Дослідження також показало, що навіть до 100 років ризик серцевого нападу у довгожителів становив лише 12,5%, тоді як у людей, які померли у віці 80-89 років, - понад 24%. Це означає, що столітні не просто краще справляються з хворобами, а часто і зовсім уникають їх.

Однак дослідження охоплювало тільки серйозні захворювання. Щоб глибше розібратися в суті довголіття, команда провела друге дослідження, що охопило 40 різних захворювань - від легких до важких. Брали участь у ньому понад 274 тисячі осіб, народжених у 1920-1922 роках. З них тільки 1,5% - близько 4300 осіб - досягли віку 100 років.

І в цьому дослідженні підтвердилося: довгожителі хворіють рідше і повільніше. Крім того, у них частіше виникають хвороби, що зачіпають тільки одну систему органів, що робить їх такими, що легше піддаються лікуванню.

Серцево-судинні захворювання, незважаючи на їхню поширеність, діагностувалися у довгожителів рідше. Наприклад, до 80 років їх виявили тільки у 8% столітніх, тоді як у людей, які померли до 85 років, - більш ніж у 15%.

Також у людей, які досягли 100 років, було відзначено підвищену стійкість до вікових психічних захворювань, включно з депресією і деменцією. При цьому навіть за наявності кількох діагнозів погіршення здоров'я у них відбувалося повільніше - приблизно з 89 років. А в тих, хто не доживав до 100, спостерігався різкий стрибок захворювань за кілька років до смерті.

Таким чином, секрет довгого життя може полягати не в повній відсутності хвороб, а в здатності довше зберігати здоров'я та уповільнений розвиток вікових недуг.

Ці відкриття ставлять під сумнів поширений стереотип про те, що старіння обов'язково пов'язане з погіршенням здоров'я. Довголіття, як показують дані, може супроводжуватися активним і здоровим життям до самого похилого віку.

Проте залишається відкритим питання - чим саме пояснюється така стійкість: генетикою, способом життя, зовнішнім середовищем або їх поєднанням. Наступна мета дослідників - з'ясувати, які саме чинники дають змогу людям дожити до 100 років і як вони впливають на здоров'я протягом усього життя.

Розуміння цих механізмів може допомогти більшій кількості людей доживати до глибокої старості без важких хвороб.

