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Кращий результат України за 10 років: школярка з Києва стала кращим мозгознавцем планети

10 листопада 2021, 12:47

Учениця школи №125 в Києві Вікторія Виджак перемогла в міжнародному конкурсі з нейронауки International Brain Bee.

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Школярка з України здобула перемогу в міжнародному конкурсі з нейронауки, в якому брала участь 31 країн / biph.kiev.ua

Переможницею міжнародного конкурсу з нейронауки International Brain Bee стала учениця Київської школи №125 Вікторія Виджак. Вона завоювала золоту медаль, отримала спеціальний приз і стала кращим мозгознавцем світу. Україна досягла кращого результату за останні 10 років участі в конкурсі.

Як повідомляє пресслужба Інституту фізіології імені О.Богомольця, міжнародне змагання серед школярів з нейронаук відбулося під час віртуальної конференції Американського товариства нейронаук. За підсумками конкурсу Вікторія Виджак отримала золоту медаль, спеціальний приз і стала кращим мозгознавцем планети.

У конкурсі брали участь учні-знавці з 31 країни. Вони відповідали на складні питання з теорії, визначали структури на зображеннях препаратів мозку, ставили діагнози пацієнтам на базі відеозаписів та історій хвороб, і за підсумком відповідали на питання журі – провідних дослідників світу.

Вікторія Виджак в цьому марафоні здобула перемогу. Вона отримала нагороду у вигляді спеціального призу - її результат в нейроанатомії і нейрогістології визнали найвищим на конкурсі.

За словами дівчини, конкурс з нейронауки International Brain Bee цього року став для неї найбільш знаменною подією.

"В онлайн-режимі учасники змогли не тільки позмагатися, а й побувати на цікавих лекціях, інтерактивних демонстраціях і просто поспілкуватися між собою. На конкурсі панувала дружня і доброзичлива атмосфера", - підкреслила школярка.

Нагадаємо, раніше ученицю 10-го класу Новокаховської школи №1Вікторію Панченко офіційно визнали генієм у США. Вона запропонувала проект очищення річок без механічного втручання. Дівчині виділили грант на 15 тисяч доларів і надали право пройти навчання в Державному університеті Нью-Йорка.

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