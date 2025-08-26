Рус
На які ліки кава впливає негативно: несподівана відповідь учених

Олексій Тесля
26 серпня 2025, 03:36
Подальші дослідження необхідні для точного розуміння механізмів такої прихованої стійкості, що допоможе підвищити ефективність антибіотикотерапії.
Розкрито правду про вживання кави / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Вживання кави може знижувати ефективність деяких антибіотиків
  • Кофеїн активує ген Rob, що призводить до зміни роботи декількох транспортних білків

Щоденне вживання кави може знижувати ефективність деяких антибіотиків, особливо щодо бактерії Escherichia coli.

Результати дослідження хімічних речовин на бактерії і того, як вони впливають на механізми надходження речовин до клітини, а також їхнього виведення, свідчать, що третина з'єднань змінювали активність генів, які регулюють транспортні процеси в клітинах, проте саме кофеїн справив особливо виражений вплив, пише PLOS Biology.

При цьому він знижував проникнення деяких антибіотиків, зокрема ципрофлоксацину, всередину бактеріальної клітини.

Мікробіолог Крістоф Бінсфельд із Вюрцбурзького університету зазначив, що речовини можуть тонко, але систематично змінювати генетичну регуляцію бактерій. Це особливо важливо в контексті вивчення так званої низькорівневої стійкості до антибіотиків - не повноцінної резистентності, а прихованих механізмів, що дають змогу бактеріям виживати в несприятливих умовах.

Одним із ключових відкриттів стало те, що білок Rob відіграє більшу роль у регуляції транспортних процесів, ніж вважалося раніше. Саме він активується під дією кофеїну, що запускає каскад змін, які ускладнюють проникнення антибіотика в бактерії.

На які ліки кава впливає негативно: несподівана відповідь учених
/ Главред

Інженер-біолог Ана Ріта Брохадо з Тюбінгенського університету пояснила, що кофеїн активує ген Rob, що призводить до зміни роботи кількох транспортних білків в E. coli і, як наслідок, знижує поглинання антибіотиків.

Однак важливо зазначити, що дослідження проводили в лабораторних умовах, і поки що немає даних про те, як кофеїн може впливати на антибіотики в організмі людини, а також яку кількість кави можна спричинити подібним ефектом.

Скріншот
/ plos.org

Також було встановлено, що аналогічний вплив кофеїну не поширюється на Salmonella enterica, що вказує на специфічність впливу залежно від виду бактерій.

Дослідники підкреслюють, що подальші дослідження необхідні для точного розуміння механізмів такої прихованої стійкості, що допоможе підвищити ефективність антибіотикотерапії.

Що таке кава - відповідь експертів

Кавові зерна - це насіння, що містяться всередині плодів, які нерідко називають кавовою вишнею. Ці плоди мають солодкий смак, а якщо їх розламати, всередині можна виявити дві сплощені кісточки-насіння.

Саме це насіння потім обсмажують, подрібнюють і заварюють, щоб у підсумку вийшов напій, який ми знаємо як каву, кажуть експерти.

Раніше Главред писав про те, що не можна додавати в каву. Деякі продукти можуть оновити смак кави, але є такі, які ніколи не слід додавати в каву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому не можна пити каву зранку. Виявляється, що багато людей вживають каву неправильно.

