Наступного тижня Землю очікує масований метеоритний дощ - де побачити

Одночасно піку досягнуть Альфа-Капрікорніди та Південні Дельта-Аквариди, тому Землю очікує подвійний метеоритний дощ.

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Метеоритний дощ в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Наступного тижня в Україні можна буде побачити "подвійний" метеоритний дощ. Одночасно піку досягнуть Альфа-Капрікорніди та Південні Дельта-Аквариди, Земля перетне шлях комет, які залишають уламки, саме вони і будуть яскравими у нічному небі. Про це повідомляють науковці на сайті livescience.

"Метеоритний дощ Альфа-Капрікорніди спричинений кометою 169P/NEAT, а Південні Дельта-Аквариди — кометою 96P/Machholz. Південні Дельта-Аквариди будуть досягати піку з 29 по 30 липня, а Альфа-Капрікорніди — з 30 по 31 липня", - заявили астрономи.

Також науковці зазначили, що побачити два метеоритні потоки одночасно - це велике везіння. але можливість бачити кілька метеоритних дощів за одну ніч не є незвичайною. На рік припадає понад 900 метеоритних дощів, що означає, що в середньому дві-три події можна спостерігати щоночі.

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Що таке метеорний потік Ета-Аквариди? Ета-Аквариди - метеорний потік Південної півкулі. Найкраще їх видно перед світанком і відомі тим, що залишають за собою стійкий газовий слід у небі. Це високоактивний метеорний потік: за ідеальних умов спостерігається до 50 метеорів на годину. У реальних умовах можна побачити близько 40 метеорів. Звідки беруться метеори Ета-Акварид? Метеори Ета-Акварид з'являються з точки в сузір'ї Водолія. Ця точка називається радіантом метеорного потоку і розташована поруч із зіркою Ета Водолія (лат. Eta Aquarii) - звідси і походить назва метеорного потоку. У 2024 році можливий сплеск активності Ета-Акварид. Зазвичай Ета-Аквариди активні з 19 квітня по 28 травня і досягають піку 5-6 травня. Звідки походять Ета-Аквариди? Більшість метеорних потоків походять від комет. Під час проходження орбітою комета залишає за собою частинки пилу і каміння. Обертаючись навколо Сонця, Земля щороку приблизно в один і той самий час перетинає шлях комети і проходить через велике скупчення її осколків. Під час проходження через атмосферу Землі ці частинки залишають яскраві смуги в нашому небі. Вважається, що Ета-Аквариди походять від комети Галлея. До слова, комета Галлея є джерелом одразу двох метеорних потоків - Ета-Акварид на початку травня та Оріонід наприкінці жовтня. Коли спостерігати Ета-Аквариди у 2024 році У 2024 році умови спостереження за метеорним потоком Ета-Аквариди хороші. Міжнародна метеорна організація рекомендує спостерігати Ета-Аквариди 3 травня між 5:00 і 08:00 за гринвічським часом, оскільки в цей час потік може проявити підвищену активність. У районі піку 5-6 травня місячне світло не стане на заваді, оскільки Місяць досягне фази молодика 8 травня. Метеорний потік можна буде побачити до або після ночі. Метеорний потік Ета-Ліріди З 3 до 14 травня проявляє активність ще один метеорний потік - Ета-Ліриди. Він досягає максимуму активності 8 травня. Радіант цього метеорного потоку розташований у сузір'ї Ліра. Ета-Ліриди - це набагато менш рясний потік, ніж Ета-Аквариди. За годину можна побачити близько 3 метеорів.

Найкращі умови для спостереження за метеоритними дощами будуть у Південній півкулі, де радіант (місце, звідки виходять метеорити) буде майже над головою. Люди в Північній півкулі також зможуть побачити подію, якщо матимуть хороший огляд на південний горизонт.

Космос і події космічного масштабу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Землю накрила сильна магнітна буря.

Також варто сказати, що до нашої планети наближчається астероїд Апофіс, який донедавна був найбільш небезпечним об'єктом у галактиці та загрожував Землі.

Нагадаємо, раніше до Землі вже наближався астероїд, котрий можна було побачити у телескоп. Він був потенційно небезпечним для землян.

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