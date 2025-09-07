Справжній гігант: учені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті

Ця масивна тварина, яка не мала рогів, але мала довгу шию, нагадувала жирафа.

Парацератерій був найбільшим ссавцем/ Колаж: Главред, скріншот YouTube/National Geographic Animaux

Найбільшим сухопутним ссавцем в історії був парацератерій

У 2021 році в Тибеті було знайдено новий вид - Paraceratherium linxiaense

Багато вчених вважають, що найбільшим сухопутним ссавцем в історії був вимерлий носоріг парацератерій (Paraceratherium), що мешкав в Азії приблизно 34-23 мільйони років тому, в олігоцені.

Ця масивна тварина, яка не мала рогу, але мала довгу шию, нагадувала жирафа і значно перевищувала за розмірами сучасних африканських слонів. Її довжина сягала 7,4 метра, зріст у плечах - близько 5 метрів, а вага - до 17 тонн, що в кілька разів більше за масу нинішнього носорога, йдеться в матеріалі IFLScience.

У 2021 році в Тибеті було знайдено новий вид - Paraceratherium linxiaense, вік якого склав 26,5 мільйона років. Скам'янілості, включно з майже цілим черепом завдовжки понад метр, дали змогу точніше оцінити розміри й анатомію цього гіганта.

Проте титул найбільшого наземного ссавця залишається предметом наукових суперечок. Дехто вважає, що стародавній слон Палеолоксодон із прямими бивнями міг важити до 22 тонн, але такі оцінки ґрунтуються на неповних знахідках. Більш реалістичні дані, отримані за повними скелетами, вказують на вагу 13-15 тонн.

Також до числа претендентів входить мастодонт Борсона, який важив до 16 тонн.

Однак жоден із цих ссавців не зрівняється з гігантськими динозаврами, такими як патаготитан (Patagotitan mayorum), що сягав 37 метрів завдовжки і важив, як десять африканських слонів.

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

