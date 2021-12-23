УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Наука

Знайдено яйце динозавра з унікально збереженим ембріоном всередині: вражаюче фото "малюка Інляна"

23 грудня 2021, 00:14

Усередині 17-сантиметрового довгастого яйця лежить "малюк Інлян" довжиною 27 сантиметрів.

false
Візуалізація скам'янілого яйця/ twitter.com/PaleonewsFrance

Міжнародні вчені з Китаю, Канади та Великобританії вивчили скам'яніле яйце динозаврар-теропода, якому 72-66 мільйонів років, але при цьому у нього прекрасно збережений скелет ембріона всередині, пише Science Daily.

Плід назвали "малюк Інлян". Його виявили в породах крейдяного віку в районі Ганьчжоу.

Дослідники вважають, що це овірапторозавр - представник пернатих динозаврів-теропод, які дуже схожі з сучасними птахами.

Яйце знаходиться в Музеї історії природи каменю Інлян в Гуньчжоу з 2000 року.

Протягом тривалого часу ніхто і не здогадувався що у нього всередині.

Реклама

Тепер з'ясувалося, що всередині 17-сантиметрового довгастого яйця лежить "малюк Інлян" довжиною 27 сантиметрів.

"Ембріони динозаврів є однією з найрідкісніших скам'янілостей, і більшість з них неповні. Ми дуже схвильовані відкриттям "малюка Інляна". Він зберігся у відмінному стані і допомагає нам відповісти на багато питань про зростання і розмноження динозаврів", - сказав перший автор статті Вайсум Ма з Бірмінгемського університету.

Цікаво, що "малюк Інлян" лежить в незвичайному положенні. Його спина загнута уздовж тупого кінця яйця, голова нижче корпусу, а лапки розташовані з боків.

false

Нагадаємо, раніше вчені з Університету Саутгемптона припустила, що кістки, які були знайдені на острові Уайт, належать двом видам спінозаврід-групі хижих динозаврів, які були близькими родичами спинозавра.

Читайте також:

viber
вчені наука тварини
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіГороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощі Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуМісячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьому Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Близнюкам незліченне багатство і бурхливий романГороскоп на січень 2022 року обіцяє Близнюкам незліченне багатство і бурхливий роман З 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилосяЗ 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилося
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
01:08

Чи є прості способи полегшити симптоми грипу - відповідь вчених

00:57

Як оформити стіл на Новий Рік 2022, щоб задобрити Тигра: найкращі ідеї декору стравФотоВідео

00:51

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Гороскоп на сьогодні 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

00:14

Знайдено яйце динозавра з унікально збереженим ембріоном всередині: вражаюче фото "малюка Інляна"

Реклама
22 грудня, середа
23:46

Копи Дніпра вразили своїм вчинком: несамовиті фото

23:28

Українцям піднімуть пенсії: кого і коли чекає підвищенняВідео

23:07

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифікатаВідео

23:00

Чому не можна мити підлогу старим одягом і футболкамиВідео

22:38

Maruv стала жертвою російських аферистівВідео

22:31

Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на ДонбасіВідео

21:59

Шмигаль перерахував загрози опалювального сезонуВідео

21:45

Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу СШАВідео

21:44

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволилиВідео

21:28

Який овоч хороший в "будівництві" кісток-коментар вчених

21:18

2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусуПогляд

21:04

Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документівВідео

20:43

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

20:37

Місяць Козерога: що потрібно зробити знакам Зодіаку, щоб залучити удачу і щастяВідео

20:35

Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

Реклама
20:29

Українська блогерка відразу після розлучення показала публіці свого нового хлопця

19:58

Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки РосіїВідео

19:47

Дві області вимагають перейменування Росії

19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерти пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

Реклама
15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти