Знайдено яйце динозавра з унікально збереженим ембріоном всередині: вражаюче фото "малюка Інляна"

Усередині 17-сантиметрового довгастого яйця лежить "малюк Інлян" довжиною 27 сантиметрів.
Міжнародні вчені з Китаю, Канади та Великобританії вивчили скам'яніле яйце динозаврар-теропода, якому 72-66 мільйонів років, але при цьому у нього прекрасно збережений скелет ембріона всередині, пише Science Daily.
Плід назвали "малюк Інлян". Його виявили в породах крейдяного віку в районі Ганьчжоу.
Дослідники вважають, що це овірапторозавр - представник пернатих динозаврів-теропод, які дуже схожі з сучасними птахами.
Яйце знаходиться в Музеї історії природи каменю Інлян в Гуньчжоу з 2000 року.
Протягом тривалого часу ніхто і не здогадувався що у нього всередині.
Тепер з'ясувалося, що всередині 17-сантиметрового довгастого яйця лежить "малюк Інлян" довжиною 27 сантиметрів.
"Ембріони динозаврів є однією з найрідкісніших скам'янілостей, і більшість з них неповні. Ми дуже схвильовані відкриттям "малюка Інляна". Він зберігся у відмінному стані і допомагає нам відповісти на багато питань про зростання і розмноження динозаврів", - сказав перший автор статті Вайсум Ма з Бірмінгемського університету.
Цікаво, що "малюк Інлян" лежить в незвичайному положенні. Його спина загнута уздовж тупого кінця яйця, голова нижче корпусу, а лапки розташовані з боків.
Нагадаємо, раніше вчені з Університету Саутгемптона припустила, що кістки, які були знайдені на острові Уайт, належать двом видам спінозаврід-групі хижих динозаврів, які були близькими родичами спинозавра.
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