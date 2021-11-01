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Названі нові страшні наслідки коронавірусу

1 листопада 2021, 17:13

COVID-19 може вплинути на слух і рівновагу людини.

коронавірус маска covid-19
Симтоми коронавірусу розширилися / Getty

Вчені з Массачусетського технологічного інституту заявили, що інфекція вражає клітини внутрішнього вуха і провокує проблеми з рівновагою.

Дослідники виявили, що клітини внутрішнього вуха людини і миші володіють молекулярними механізмами, що дозволяють SARS-CoV-2 потрапляти в самі клітини і інфікувати їх, пише Reuters.

Крім того, волоскові клітини і клітини Шванна також можуть бути зараженими SARS-CoV-2.

Імовірно, вірус потрапляє у вухо через євстахієву трубу, що з'єднує ніс з вухом. Також він може "подорожувати" по нервах, які переносять запахи від носа до мозку і далі, крізь нерви, потрапляти у внутрішнє вухо.

"SARS-CoV-2 може інфікувати певні типи клітин внутрішнього вуха людини. Наші результати свідчать про те, що інфекція внутрішнього вуха може лежати в основі проблем зі слухом і рівновагою, пов'язаних з COVID-19", – відзначають вчені.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання

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вчені коронавірус новини
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