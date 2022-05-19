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Не кораблями єдиними: новітній російський військовий супутник згорів в атмосфері

19 травня 2022, 14:31

Космічний апарат з маркуванням "Z" зійшов з орбіти.

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Російський військовий супутник згорів в атмосфері / скріншот

Військовий супутник "Космос-2555", який у квітні був запущений ракетою "Ангара", зійшов з орбіти і згорів в атмосфері.

Як стало відомо, вчора вранці, 18 травня, він остаточно зійшов з орбіти і згорів в атмосфері, так і не зумівши зробити ніяких орбітальних маневрів, пише "24 канал".

Примітно, що Роскосмос поки ніяк не коментує подію, а про інцидент повідомили в командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Космос-2555", запущений в ході випробувальної місії "Ангара-1.2" минулого місяця, повернулася сьогодні вранці, 18 травня, після невдалої спроби зробити будь-які маневри на орбіті. SpaceTrack повідомляє про повторний вхід між 0116 і 0230", - написав у своєму Твіттері астроном Джонатан Макдоуелл.

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twitter.com/planet4589

Дані про вхід супутника в атмосферу підтверджують численні приватні спостерігачі за супутниками і астрономи.

Свого часу глава Роскосмосу Дмитро Рогозін широко розрекламував цю місію, заявивши, що на корпус ракети нанесена буква Z – головний символ російського вторгнення в Україну. Після запуску відомство повідомляло про успішний вихід на цільову орбіту. Однак, схоже, поспішили.

Що цікаво, Росія не говорить, що запустила на орбіту, призначення супутника невідоме. З чуток це може бути військовий супутник оптичної розвідки серії" розбіг", який потенційно допоміг би окупантам у війні проти України.

читайте також"Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФНагадаємо, Росія запустила військовий супутник" Космос-2555 " для Міністерства оборони 30 Квітня з космодрому Плесецьк. Однак майже відразу він не зміг утримати орбіту і став зближуватися з Землею.

Про те, що російський військовий Z-супутник "Космос-2555", на якому перед запуском зобразили "Z"-свастику, скоро може згоріти в атмосфері Землі. Супутник не втримав орбіту і почав поступово падати, раніше заявляв російський експерт і популяризатор космонавтики Віталій Єгоров.

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війна в Україні Роскосмос космос
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