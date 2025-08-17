Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дає змогу усунути перешкоди.

У космосі зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Астрономам вдалося виявити таємничий об'єкт у космосі поруч із Землею завдяки застосуванню нового методу спостереження.

Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дає змогу усунути перешкоди від супутників і космічного сміття, повідомляє Phys.org.

Це дало можливість зафіксувати об'єкт, який зазвичай залишається непоміченим на тлі безлічі штучних слідів у небі.

Зазначається, що міжнародна група вчених проаналізувала понад 200 тисяч знімків, зроблених телескопом Zwicky Transient Facility, розташованим у Каліфорнії. Завдяки системі NEOrion було виявлено тисячі можливих об'єктів, більшість із яких виявилися або метеорами, або літаками, або вже відомими астероїдами.

Однак особливу увагу фахівців привернув один незвичайний випадок - невідомий об'єкт, швидкість руху якого була значно вищою, ніж у стандартних астероїдів, і який не відповідав жодному із записів у наявних астрономічних базах даних.

Вчені поки що не можуть визначити природу виявленого об'єкта. Хоча ознаки позаземного походження відсутні, знахідка залишається незрозумілою і становить значний інтерес у контексті пошуку можливих артефактів позаземного походження в межах Сонячної системи.

