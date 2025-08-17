Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

Олексій Тесля
17 серпня 2025, 01:30
18
Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дає змогу усунути перешкоди.
Космос
У космосі зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Важливо:

  • Дослідники використали земну тінь як природний фільтр
  • Однак особливу увагу фахівців привернув один незвичайний випадок

Астрономам вдалося виявити таємничий об'єкт у космосі поруч із Землею завдяки застосуванню нового методу спостереження.

Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дає змогу усунути перешкоди від супутників і космічного сміття, повідомляє Phys.org.

відео дня

Це дало можливість зафіксувати об'єкт, який зазвичай залишається непоміченим на тлі безлічі штучних слідів у небі.

Зазначається, що міжнародна група вчених проаналізувала понад 200 тисяч знімків, зроблених телескопом Zwicky Transient Facility, розташованим у Каліфорнії. Завдяки системі NEOrion було виявлено тисячі можливих об'єктів, більшість із яких виявилися або метеорами, або літаками, або вже відомими астероїдами.

Скріншот
/ phys.org

Однак особливу увагу фахівців привернув один незвичайний випадок - невідомий об'єкт, швидкість руху якого була значно вищою, ніж у стандартних астероїдів, і який не відповідав жодному із записів у наявних астрономічних базах даних.

Вчені поки що не можуть визначити природу виявленого об'єкта. Хоча ознаки позаземного походження відсутні, знахідка залишається незрозумілою і становить значний інтерес у контексті пошуку можливих артефактів позаземного походження в межах Сонячної системи.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Phys.org

Phys.org - це онлайн-агрегатор новин з науки, досліджень і технології, що пропонує стислі відомості з прес-релізів і звітів від інформаційних агентств. Сайт також випускає власну наукову журналістику.

Phys.org є одним із найбільш часто оновлюваних наукових вебсайтів із в середньому 98 публікаціями на день. Він є частиною мережі вебсайтів Science X зі штаб-квартирою на Острові Мен, Велика Британія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

вчені наука космос
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

23:01Україна
"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

22:12Україна
Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

20:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Останні новини

01:30

Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

16 серпня, субота
23:20

Чи є загроза різкого стрибка долара: з'явився прогноз сезонного коливання

23:01

Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським: Axios дізнався дату

22:27

У ПСЖ шукають шляхи співіснування Забарного з росіянином: чи продасть клуб Сафонова

22:12

"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
21:10

Швидкий спосіб навести чистоту в туалеті: геніально просто й ефективноВідео

20:46

Зустріч Зеленського з Трампом: експерт спрогнозував теми переговорів двох лідерівВідео

20:11

Передача РФ усього Донбасу: у Reuters дізналися відповідь Зеленського на шантаж Путіна

19:36

Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

Реклама
19:10

Путін висунув нові вимоги для припинення війни: ЗМІ дізналися реакцію Трампа

18:56

"Це велика проблема": філософ спрогнозував, як буде діяти Путін після Аляски

18:20

Нова глава: принц Вільям і Кейт Міддлтон усе-таки зважилися на важливий крок

18:11

Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

18:04

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

17:53

При якій температурі влітку прати постільну білизну: відповідь знають одиниці

17:40

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

17:16

"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

16:58

Леся Нікітюк у ледь помітному бікіні показала форму після пологів

16:57

Спочатку має бути припинення вогню: в ОП сказали, чому не згодні з Трампом

16:42

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

Реклама
16:15

Путін висунув нахабну вимогу: ЗМІ дізналися деталі переговорів із Трампом

16:02

Чому 17 серпня не можна залишати дім у безладді: яке церковне свято

16:00

Копія Жанна Фріске: який вигляд має син покійної співачки

15:44

Після саміту на Алясці: Зеленський розкрив цинічний задум росіян на фронті

15:43

Розводили і скидали з літаків: після сарани Україну атакує новий шкідник

15:25

США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" - ЗМІ

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

Двійник "Говорун": психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

14:32

Портулак, пирій, амброзія: як позбутися бур'янів на городі назавждиВідео

14:28

Чим відрізняються два лицарі: тільки одиниці здогадаються

13:56

Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

13:14

"Янгол смерті": в Україні помітили моторошного метелика-привида

13:13

Чому вагітним не можна стригти волосся: які наслідки можуть бутиВідео

13:07

Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відеоВідео

12:27

Із чого роблять соєве м'ясо: технологія, про яку мало хто знає

12:24

Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

Реклама
11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти