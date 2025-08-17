Непізнаний об'єкт у космосі: вчені ошелешили зв'язком з інопланетним слідом

Важливо:
Астрономам вдалося виявити таємничий об'єкт у космосі поруч із Землею завдяки застосуванню нового методу спостереження.
Дослідники використовували земну тінь як природний фільтр, що дає змогу усунути перешкоди від супутників і космічного сміття, повідомляє Phys.org.
Це дало можливість зафіксувати об'єкт, який зазвичай залишається непоміченим на тлі безлічі штучних слідів у небі.
Зазначається, що міжнародна група вчених проаналізувала понад 200 тисяч знімків, зроблених телескопом Zwicky Transient Facility, розташованим у Каліфорнії. Завдяки системі NEOrion було виявлено тисячі можливих об'єктів, більшість із яких виявилися або метеорами, або літаками, або вже відомими астероїдами.
Однак особливу увагу фахівців привернув один незвичайний випадок - невідомий об'єкт, швидкість руху якого була значно вищою, ніж у стандартних астероїдів, і який не відповідав жодному із записів у наявних астрономічних базах даних.
Вчені поки що не можуть визначити природу виявленого об'єкта. Хоча ознаки позаземного походження відсутні, знахідка залишається незрозумілою і становить значний інтерес у контексті пошуку можливих артефактів позаземного походження в межах Сонячної системи.
Про джерело: Phys.org
Phys.org - це онлайн-агрегатор новин з науки, досліджень і технології, що пропонує стислі відомості з прес-релізів і звітів від інформаційних агентств. Сайт також випускає власну наукову журналістику.
Phys.org є одним із найбільш часто оновлюваних наукових вебсайтів із в середньому 98 публікаціями на день. Він є частиною мережі вебсайтів Science X зі штаб-квартирою на Острові Мен, Велика Британія.
