Нідерланди поставлять Україні сучасну важку зброю, панцирники і гаубиці

Володимир Зеленський і Марк Рютте / Фото УНІАН

Нідерланди нададуть Україні сучасну важку зброю, панцирники та самохідні гаубиці. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і закликав інші держави зробити те ж саме.

За його словами, Україна потребує військової підтримки.

"Нам потрібно підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег в Європі та в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те ж саме", - сказав Рютте на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що війна Росії проти України може тривати довше, ніж всі сподівалися. Однак це не означає, що світ може відступити і пасивно спостерігати за тим, що відбувається, вважає Рютте.

"Ми повинні зосереджено і далі підтримувати Україну політично, постійно заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську Росію, а також посилюючи двостороннє і багатостороннє політичне співробітництво з Україною", - сказав глава нідерландського уряду.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини. За її словами, Німеччина підтримує Україну, але повинна подумати і про свою безпеку.

Інші новини: