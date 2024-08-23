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Півмільйона людей можуть померти: спека в Європі різко зростає – The Guardian

Даяна Швець
23 серпня 2024, 15:54
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Глобальне потепління, на жаль, давно стало сумною реальністю нашої планети.
Літо, сонце, спека
Кількість смертей від спеки зростає / depositphotos.com/ua

Смертність в Європі може збільшитись втричі до кінця століття. Причиною стане глобальне потепління.

Під найбільший сонячний удар потраплять Італія, Греція та Іспанія.

Деталями поділилося видання The Guardian.

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Основою для таких висновків стало дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, яке показало, що кількість смертей від спеки в Європі може значно збільшитися до кінця століття. Однак, як не дивно, цифри зростуть непропорційно.

Що таке глобальне потепління

Глобальне потепління - поступове підвищення температури поверхні Землі та океану, яке триває понад століття, в період з 1850 по 2024 рік.
Нагрівання відбувалося не лише завдяки сонячній радіації, але переважно внутрішніми джерелами (розпад калію-40, гравітаційною диференціацією), пише Вікіпедія.
Дослідні дані засвідчують, що сонячні цикли на рості температури в глибині океанів мало відбиваються: динаміка температури океану не повторює сонячні цикли, температура постійно зростає.
Глобальне потепління пов'язувалося з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у планетарних масштабах.

Що буде, якщо буде глобальне потепління?

Якщо ситуація складеться так, що глобальне потепління досягне катастрофічних 3 або 4ºC, зростання смертності від спеки значно перевищить падіння смертності від холоду. Як дослідили вчені, зміна клімату може створити "безпрецедентні проблеми" для систем охорони здоров’я, особливо під час спеки.

"Очікується, що через потепління клімату та старіння населення станеться набагато більше смертей, пов’язаних із спекою, тоді як смертність від холоду зменшиться лише незначно", – сказав співавтор дослідження Девід Гарсія-Леон з Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

129 тис. людей на рік – стільки може вбити спека, якщо температура підніметься на 3ºC вище доіндустріального рівня.

Скільки людей померло від спеки за рік?

Сьогодні цифра в 44 тис. осіб, що померло від спеки в Європі, дивує.

Однак це ніщо, порівняно з тим, що у 2100 році, за даними дослідження, щорічна кількість смертей від холоду та спеки в Європі може зрости з 407 тис. людей до 450 тис.

Яким можуть бути наслідки глобального потепління?

Найнебезпечніша ситуація, за даними дослідників, буде на територіях з високим рівнем безробіття, бідністю, структурними економічними змінами, еміграцією та старінням населення.

Вони менш здатні адаптуватися до кліматичних збитків, а також більше постраждають від зростання смертності від спеки.

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