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Половина населення Землі має генетичне походження з України - WSJ

Віталій Кірсанов
9 березня 2025, 13:34оновлено 9 березня, 14:06
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Село Михайлівка в Херсонській області раніше було визначено вченими як генетичний центр Ямної культури.
ямна культура
Померлих ховали в ямах під курганами в положенні лежачи на спині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 24 Канал

Ви дізнаєтеся:

  • Названо місце, де з'явилися індоєвропейці
  • Мова Ямної культури могла стати "предком" 400 сучасних мов

Нові ДНК-дослідження вказують на те, що половина населення Землі може простежити своє походження від Ямної культури, яка існувала, зокрема, на території України близько 5 тисяч років тому. Результати дослідження опублікувало видання The Wall Street Journal.

Упродовж багатьох століть історики та лінгвісти намагалися знайти місце, де з'явилися індоєвропейці. Однак команда Девіда Райха, генетика з Гарвардської медичної школи, змогла розкрити це питання.

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Село Михайлівка на Херсонщині раніше було визначено вченими як генетичний центр Ямної культури. Саме звідти люди поширилися Євразією, передаючи свої гени та спосіб життя від Португалії до Монголії.

Дослідники підкреслюють, що цей процес визначив важливу частину світової генетичної та культурної спадщини.

Мова Ямної культури, що не збереглася в письмовій формі, але частково відновлена лінгвістами, могла стати "предком" 400 сучасних мов.

З перших днів російського вторгнення в Україну село Михайлівка було окуповане військами РФ. 3 жовтня 2022 року село було звільнено від російських загарбників. Після визволення село перебуває під постійним вогнем армії РФ.

Чисельність населення в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, згідно з останніми даними ЦРУ, Україна посідає перше місце за рівнем смертності та має найнижчий показник народжуваності у світі. Рівень смертності становить 18,6 на 1000 осіб.

За прогнозами Інституту демографії, до 2033 року населення країни в межах кордонів 1991 року може скоротитися до 35 мільйонів, навіть за оптимістичних сценаріїв.

За даними The Wall Street Journal, під час бойових дій Росія і Україна сумарно втратили близько мільйона військових, а кількість загиблих цивільних ще не встановлено.

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Що таке Ямна культура

Ямна культура - археологічна культура епохи пізньої мідної доби - ранньої бронзової доби (3300-2600 рр. до н. е.).

Поширена у Східній Європі від Уралу до середнього Дунаю; в Україні в степових і лісостепових зонах, у Приазов'ї та в Криму. Характерною рисою ямної культури є поховання померлих у ямах під курганами в положенні лежачи на спині, із зігнутими колінами.

Відкрив культуру Василь Городцов за результатами розкопок у Сіверському Дінці в 1901-1903 рр. Назва походить від поховань у ямах під курганними насипами, в яких спочивали члени одного роду.

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