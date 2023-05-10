Пригожин б'ється в істериці: "фланги тріщать, "вагнерівці" можуть потрапити в оточення"

Ватажок ПВК "Вагнер" заговорив про знищення "вагнерівців" українськими військовими.

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У Бахмуті "вагнерівці" можуть потрапити в оточення / Колаж: Главред, фото59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в сказі через те, що у його "вагнерівців" не виходить захопити Бахмут. Вони втрачають контроль над флангами, а сама ПВК поступово припиняє своє існування. "Вагнерівці" можуть потрапити в оточення в Бахмуті. Про це йдеться в заяві Пригожина, опублікованій в його Telegram-каналі.

"Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК "Вагнер" змушена була передати фланги військовим. Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті внаслідок провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються", - йдеться в повідомленні.

Пригожин каже, що ЗСУ знищать "Вагнер", якщо РФ не надасть йому боєприпаси.

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Він також стверджує, що в самому Бахмуті нібито воюють лише "вагнерівці", а за Бахмутом їх немає, там "тільки Міноборони РФ".

Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".

Командир тактичної групи "Азов" Андрій Білецький заявив, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат. ЗСУ знищили 6 та 8 роти бригади та розбили бригадну розвідку.

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