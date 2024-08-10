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Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд

Степан Гафтко
10 серпня 2024, 02:14
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До землі протягом наступних кілька днів підлетить одразу пару потенційно небезпечних астероїдів.
Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд
Астероїд поблизу землі / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Вже 10 серпня 186-метровий астероїд пролетить в небезпечній близькості від нашої планети. Про це повідомили вчені із наукової лабораторії НАСА, яка займається дослідженням реактивного руху небесних тіл.

За даними NASA, з 8 по 13 серпня повз Землю пролітає велика кількість різних астероїдів, п’ять з яких класифіковано як "супергігантські". Найбільший із них — "2024 KH3" (186 метрів або 610 футів, що майже як довжина двох футбольних полів) — пройде на відстані 5,6 млн км від Землі 10 серпня.

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Тим часом, астероїд, який отримав назву "2024 ON2" і має довжину 37 метрів, пролетить повз Землю 12 серпня. Вчені кажуть, що якщо ніщо не повпливає на його траєкторію, то для Землі він не є небезпечним.

Трохи менше небесне тілом, розміром 35 метрів пройде повз нашу планету також 10 серпня. Він пронесеться повз Землю на відстані приблизно в 6,4 млн. км.

"Астероїд "2024 PN1" діаметром понад 26 метрів здійснив зближення з Землею 8 серпня. Він пролетів на відстані майже 2,4 млн км (що в космічних масштабах досить близько)", - повідомили в НАСА.

Серед цих астероїдів найменший має майже 17,7 метрів у діаметрі. Він називається "2024 PS1" і пролетить повз Землю 13 серпня.

Науковці з НАСА повідомили, що вони постійно стежать за переміщеннями та зближенням астероїдів із Землею.

Що таке NASA?

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - незалежне агентство федерального уряду США. Перебуває в підпорядкуванні безпосередньо президента США.

NASA здійснює цивільну космічну програму країни, а також наукові дослідження повітряного і космічного просторів і науково-технологічні дослідження в галузі авіації, повітроплавання і космонавтики.

З моменту свого створення NASA очолює більшість американських ініціатив з дослідження космосу, включно з місіями з посадки на Місяць "Аполлон", космічною станцією "Скайлеб", а згодом і Спейс шатл.

NASA підтримує Міжнародну космічну станцію і курирує розробку космічного корабля "Оріон", "Space Launch System", Commercial Crew Program і планованої космічної станції "Lunar Gateway".

Останні новини науки

Нагадаємо, нещодавно Сатурн буквально спас Землю від теоретично небезпечної комети A117uUD. За допомогою своєї гравітації він викинув комету далеко за границі сонячної системи.

Також стало відомо, що Фахівці NASA зафіксували викид темної плазми на Сонці, який з імовірністю 60 відсотків може спричинити відключення електроенергії на Землі цього тижня.

Раніше повідомлялось, що Україну накрили магнітні бурі, які були спровоковані викидами енергії на Сонці.

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