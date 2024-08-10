Розміром як два футбольні поля: біля Землі пролетить астероїд

До землі протягом наступних кілька днів підлетить одразу пару потенційно небезпечних астероїдів.

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Астероїд поблизу землі / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Вже 10 серпня 186-метровий астероїд пролетить в небезпечній близькості від нашої планети. Про це повідомили вчені із наукової лабораторії НАСА, яка займається дослідженням реактивного руху небесних тіл.

За даними NASA, з 8 по 13 серпня повз Землю пролітає велика кількість різних астероїдів, п’ять з яких класифіковано як "супергігантські". Найбільший із них — "2024 KH3" (186 метрів або 610 футів, що майже як довжина двох футбольних полів) — пройде на відстані 5,6 млн км від Землі 10 серпня.

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Тим часом, астероїд, який отримав назву "2024 ON2" і має довжину 37 метрів, пролетить повз Землю 12 серпня. Вчені кажуть, що якщо ніщо не повпливає на його траєкторію, то для Землі він не є небезпечним.

Трохи менше небесне тілом, розміром 35 метрів пройде повз нашу планету також 10 серпня. Він пронесеться повз Землю на відстані приблизно в 6,4 млн. км.

"Астероїд "2024 PN1" діаметром понад 26 метрів здійснив зближення з Землею 8 серпня. Він пролетів на відстані майже 2,4 млн км (що в космічних масштабах досить близько)", - повідомили в НАСА.

Серед цих астероїдів найменший має майже 17,7 метрів у діаметрі. Він називається "2024 PS1" і пролетить повз Землю 13 серпня.

Науковці з НАСА повідомили, що вони постійно стежать за переміщеннями та зближенням астероїдів із Землею.

Що таке NASA? Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - незалежне агентство федерального уряду США. Перебуває в підпорядкуванні безпосередньо президента США. NASA здійснює цивільну космічну програму країни, а також наукові дослідження повітряного і космічного просторів і науково-технологічні дослідження в галузі авіації, повітроплавання і космонавтики. З моменту свого створення NASA очолює більшість американських ініціатив з дослідження космосу, включно з місіями з посадки на Місяць "Аполлон", космічною станцією "Скайлеб", а згодом і Спейс шатл. NASA підтримує Міжнародну космічну станцію і курирує розробку космічного корабля "Оріон", "Space Launch System", Commercial Crew Program і планованої космічної станції "Lunar Gateway".

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