Розкопки на місці, де було розіп'ято Ісуса: знахідка здивувала вчених

Коротко про головне:
- Франческа Стасолла підтвердила важливість знахідки: насіння та пилок, знайдені в шарах землі, вказують на сад
- Розкопки доводять, що територія використовувалася для землеробства ще в I столітті н. е
У Єрусалимі археологи, які досліджують територію Церкви Гробу Господнього, виявили докази існування стародавнього саду, що, ймовірно, відповідає опису з Нового Заповіту, пише Fox News.
На місці розкопок знайдено залишки оливкових дерев і виноградної лози, які датуються приблизно 2000 роками.
Про важливе відкриття повідомила Франческа Стасолла — професор археології Римського університету Сапієнца. Вона зазначила, що ключовим доказом стали зразки насіння та пилку, знайдені в ґрунтових шарах навколо святині.
"Поступово каменоломня була занедбана, і після закінчення видобутку каменю її стали використовувати під сільськогосподарські угіддя і гробниці. Мабуть, такий вигляд вона мала в I столітті нашої ери", — сказала професор.
За словами дослідників, нинішні знахідки підтверджують, що ця територія використовувалась для землеробства ще до того, як стала релігійним центром. Крім того, під час розкопок виявлено численні артефакти, включно з предметами залізної доби.
Церква Гробу Господнього, зведена у 326 році, є одним із головних християнських паломницьких центрів. Її первісна споруда була зруйнована у 1009 році за наказом ісламського правителя аль-Хакіма бі-Амр-Аллаха. Нинішні розкопки стали першим масштабним реставраційним проєктом у храмі за останні 200 років.
За словами Стасолли, дослідження тривають у всіх доступних зонах церкви, які належать до різних релігійних громад. Вона наголошує, що результати досліджень допомагають краще зрозуміти історичний розвиток Єрусалима та його сакральне значення в християнській традиції.
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Що таке Fox News?
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