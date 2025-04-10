Розкопки на місці, де було розіп'ято Ісуса: знахідка здивувала вчених

Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

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Археологічні дослідження на території Церкви Гробу Господнього / колаж: Главред, фото: ua .depositphotos.com

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Франческа Стасолла підтвердила важливість знахідки: насіння та пилок, знайдені в шарах землі, вказують на сад

Розкопки доводять, що територія використовувалася для землеробства ще в I столітті н. е

У Єрусалимі археологи, які досліджують територію Церкви Гробу Господнього, виявили докази існування стародавнього саду, що, ймовірно, відповідає опису з Нового Заповіту, пише Fox News.

На місці розкопок знайдено залишки оливкових дерев і виноградної лози, які датуються приблизно 2000 роками.

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Про важливе відкриття повідомила Франческа Стасолла — професор археології Римського університету Сапієнца. Вона зазначила, що ключовим доказом стали зразки насіння та пилку, знайдені в ґрунтових шарах навколо святині.

"Поступово каменоломня була занедбана, і після закінчення видобутку каменю її стали використовувати під сільськогосподарські угіддя і гробниці. Мабуть, такий вигляд вона мала в I столітті нашої ери", — сказала професор.

За словами дослідників, нинішні знахідки підтверджують, що ця територія використовувалась для землеробства ще до того, як стала релігійним центром. Крім того, під час розкопок виявлено численні артефакти, включно з предметами залізної доби.

Церква Гробу Господнього, зведена у 326 році, є одним із головних християнських паломницьких центрів. Її первісна споруда була зруйнована у 1009 році за наказом ісламського правителя аль-Хакіма бі-Амр-Аллаха. Нинішні розкопки стали першим масштабним реставраційним проєктом у храмі за останні 200 років.

За словами Стасолли, дослідження тривають у всіх доступних зонах церкви, які належать до різних релігійних громад. Вона наголошує, що результати досліджень допомагають краще зрозуміти історичний розвиток Єрусалима та його сакральне значення в християнській традиції.

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Нагадаємо, Главред дізнався з відкритих джерел, з якою метою споруджувалися піраміди та які особливості у будівництві враховували єгиптяни.

Крім того згідно з поширеною гіпотезою, пікове різноманіття динозаврів припадало на період близько 75 мільйонів років тому, після чого воно начебто почало поступово знижуватись задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Також відомий український гетьман Богдан Хмельницький помер у 1657 році. Тоді козаки поховали його в Іллінській церкві в селі Суботів. Ця церква була збудована за наказом Богдана Хмельницького і мала стати його усипальницею. Однак згодом тіло гетьмана зникло.

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