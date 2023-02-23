Секретна розкопка: у Палестині знайшли унікальний свинцевий саркофаг

Археологи відзначили, що їх знахідці більше 2000-років. Саркофаг покритий свинцем і датований римською епохою.

Дослідження / pixabay

У Палестині під наглядом французької гуманітарної організації "Première Urgence Internationale", що підтримує такі проекти зі збереження культурної спадщини в Газі в рамках програми INTIQAL, знайшли унікальний саркофаг.

Як стало відомо, йому більше 2000-років. Саркофаг покритий свинцем і датований римською епохою.

Археологи, що працюють в секторі Гази відзначили, що знахідка була розташована всього в 500 метрах від моря уздовж північного узбережжя Гази, передає iflscience.com.

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Саркофаг є частиною великого римського некрополя, виявленого лише в минулому році.

Аналіз знахідки

Загалом фахівці знайшли близько 90 індивідуальних та колективних поховань, але вчені припускають, що це особливе поховання, яке, ймовірно, належало видатній людині.

Як каже директор департаменту розкопок і музеїв палестинського міністерства туризму і старожитностей Джехад Ясін, ідентифікація кісток і аналіз знахідки, ймовірно, займе близько двох місяців.

Ясін пояснив, що ця теорія ґрунтується на місці поховання. Також цей висновок підкріплює той факт, що в римські часи, як і в наступні століття, свинцеві труни вважалися "вишуканим і дорогим" способом поховання, розповіла Лора Бернетт з британської програми "переміщення старожитностей".

В даний час саркофаг поміщений в дерев'яний контейнер для подальшого транспортування і вивчення експертами.

Стан саркофага був "винятковим" завдяки тому, що він залишався запечатаним і закритим протягом 2000 років свого перебування під землею — про це свідчать глиняні глечики та інші артефакти, знайдені на кладовищі.

Свинцевий саркофаг / скріншот

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