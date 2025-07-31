Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість

Дослідники додали, що навіть невелика кількість кроків може допомогти знизити ризики для здоров'я.

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Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я / колаж: Главред, фото: unsplash.com

Коротко:

Ходьба в 7 000 кроків знижує ризик розвитку деменції на 38%

Ціль у 10 000 кроків на день є неофіційною і не має чітких доказів

Щоб поліпшити своє здоров'я, не обов'язково проходити 10 000 кроків на день. Згідно з новим дослідженням, людина може отримати приблизно той самий ефект, роблячи менше кроків - близько 7 000 на день. Дослідження опубліковано в журналі The Lancet Public Health.

Вчені з Сіднейського університету вивчили і проаналізували інформацію, зібрану в період з 2014 по 2025 рік. У ній відстежували кількість кроків, які люди роблять щодня, і різні ризики для здоров'я, як-от діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, рак, когнітивні функції та психічне здоров'я, а також загальну смертність.

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Дослідження показало, що порівняно з ходьбою 2 000 кроків на день, ходьба в 7 000 кроків знижує ризик розвитку деменції на 38%, діабету 2 типу - на 22%, а серцево-судинних захворювань - на 25%.

Дослідники додали, що навіть невелика кількість кроків може допомогти знизити ризики для здоров'я.

"Наприклад, збільшення кількості кроків на день з 2 000 до 4 000 знижує ризик смертності від усіх причин на 36%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, мета в 10 000 кроків на день є неофіційною і не має чітких доказів. Насправді вона виникла як частина маркетингової кампанії в Японії. І хоча така кількість кроків на день може бути хорошою метою для активних людей, дослідники зазначають, що 7000 кроків на день "може бути більш реалістичною та досяжною метою для людей".

До речі, тривалий час вважалося, що для підтримання гарної фізичної форми потрібно щодня проходити по 10 тисяч кроків - нібито саме така кількість руху допоможе добре почуватися, підтримувати своє здоров'я та швидше скидати зайву вагу. Однак нові дослідження показують, що навіть менша кількість пройдених кроків може допомогти продовжити життя людини майже на 3 роки.

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