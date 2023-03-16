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Смерті Путіна недостатньо для закінчення війни - В'ятрович

16 березня 2023, 23:07
На місце Путіна може прийти Пригожин, який розкрутить російський політичний механізм з новою силою, каже експерт.
Путін, В'ятрович
Смерті Путіна недостатньо для закінчення війни в Україні / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Україна обов'язково переможе у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Однак для цього буде недостатньо навіть смерті "директора Росії". Про це під час чату на Главреді розповів історик, нардеп України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Це необхідна, але не достатня умова. Смерть Путіна сильно струснула б Росію, адже одна з її слабкостей полягає в тому, що там немає спадкоємності влади. Росія відмовилася від демократичних методів, тому там вже не вибирають президента. Путін став, по суті, довічним президентом. Росія не ввела монархію, коли б хтось із дітей Путіна, законних або незаконних, міг би прийняти владу", - сказав В'ятрович.

Він переконаний, що якщо з російського політичного механізму забрати Путіна, то це суттєво послабить Росію.

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Однак навіть після смерті Путіна може з'явитися "умовний Пригожин", який знайде важелі впливу і "цей механізм закрутиться з шаленою швидкістю".

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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