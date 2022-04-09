Снайпер поцілив у голову: у Бучі окупанти вбили хлопця, який приїхав врятувати свою матір

Жінка, яка втекла в 2014 році з Донецька, розповіла, як російські загарбники розстріляли її сина в автомобілі в Бучі під Києвом навесні 2022-го.
Мешканка Донецька, яка втекла з Донецька ще в 2014 році, втратила сина навесні 2022 року в Бучі під Києвом, коли окупанти знову прийшли в Україну.
Жінка розповіла про своє горе виданню Настоящее время.
За її словами, коли в Бучі почалися бойові дії, її син був у столиці. Але хотів приїхати в Бучу, щоби забрати батьків. Телефоном мати відрадила хлопця, і він пообіцяв, що не буде їхати в передмістя Києва.
Після того як почався обстріл, вона стала дзвонити синові. Він довго не брав слухавку. А потім їй відповів сусід, поруч з будинком якого окупанти розстріляли автівку. Сказав, що хлопця більше немає в живих.
"Я вискочила, побігла й побачила цей жах. Максик сидів у машині. Снайпер влучив йому в середину лоба. Настенька, яка сиділа ззаду, встигла вискочити і сховатися за машину. Але їй перебили ноги", - розповіла жінка.
За останніми даними, в Бучі знайдено тіла 360 убитих мирних громадян, серед яких 10 дітей.
Як повідомляв Главред, в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.
Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі та відрізали частини тіла.
У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла. Також загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами - її прив'язали до стільця, щоби дивилася.
Інші новини:
- Поставили на коліна та вистрілили в голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти вбили її чоловіка
- Три докази того, що Росія бреше про звірства в Бучі
- Російська армія планувала різанину в Бучі - німецька розвідка перехопила розмови окупантів
- У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстрілами