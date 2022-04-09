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Снайпер поцілив у голову: у Бучі окупанти вбили хлопця, який приїхав врятувати свою матір

9 квітня 2022, 13:27

Жінка, яка втекла в 2014 році з Донецька, розповіла, як російські загарбники розстріляли її сина в автомобілі в Бучі під Києвом навесні 2022-го.

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Донеччанка втратила сина, якого 8 років тому врятувала від окупантів на Донбасі / скріншот відео

Мешканка Донецька, яка втекла з Донецька ще в 2014 році, втратила сина навесні 2022 року в Бучі під Києвом, коли окупанти знову прийшли в Україну.

Жінка розповіла про своє горе виданню Настоящее время.

За її словами, коли в Бучі почалися бойові дії, її син був у столиці. Але хотів приїхати в Бучу, щоби забрати батьків. Телефоном мати відрадила хлопця, і він пообіцяв, що не буде їхати в передмістя Києва.

Після того як почався обстріл, вона стала дзвонити синові. Він довго не брав слухавку. А потім їй відповів сусід, поруч з будинком якого окупанти розстріляли автівку. Сказав, що хлопця більше немає в живих.

"Я вискочила, побігла й побачила цей жах. Максик сидів у машині. Снайпер влучив йому в середину лоба. Настенька, яка сиділа ззаду, встигла вискочити і сховатися за машину. Але їй перебили ноги", - розповіла жінка.

За останніми даними, в Бучі знайдено тіла 360 убитих мирних громадян, серед яких 10 дітей.

Як повідомляв Главред, в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі та відрізали частини тіла.

У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла. Також загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами - її прив'язали до стільця, щоби дивилася.

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