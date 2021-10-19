Створено новий метод контрацепції для чоловіків: винахід вже отримав престижну нагороду

Чоловіки можуть стати тимчасово безплідними /"ОкейДок"

Випускниця Мюнхенського університету факультету дизайну в Німеччині Ребекка Вайс винайшла новий метод контрацепції для чоловіків. Він полягає у ванночці для яєчок, пише Daily Mail.

Пристрій під назвою COSO знижує активність сперматозоїдів за допомогою ультразвукових хвиль.

"Щоб скористатися пристроєм, потрібно налити в нього води, яка автоматично нагрівається до температури теплої ванни. Потім після досягнення потрібної температури, в ванночку треба помістити яєчка на 15 хв. Це повинно придушити розвиток сперматозоїдів, в результаті чого чоловік стане тимчасово безплідним", - зазначено в повідомленні.

Ці процедури варто робити з інтервалом в два дні протягом двох тижнів.

Варто відзначити, що цей винахід вже отримав премію в галузі промислового дизайну та інженерного проектування James Dyson Award.

"Цей проект виявився настільки успішним, що до нас звернулося багато потенційних учасників дослідження і людей, зацікавлених в покупці продукту по всьому світу", - зазначила винахідниця.

Нагадаємо, француженки віком до 25 років з 1 січня прийдешнього року отримуватимуть подарунки від влади країни. Їм даруватимуть безкоштовні контрацептиви.