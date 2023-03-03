Вчені приголомшені: що знайшли в 188-річній "капсулі часу", захованій у вежі церкви

Послання з минулого виявили в церкві Святого Іуди Тадеуша в словацькому селі Штитник.
Незвичайну знахідку виявили під час реконструкції даху храму, йдеться в матеріалі EuroNews.
Своєрідна "капсула часу" має давню історію. Після вивчення знайденого історичного "сюрпризу" дослідники прийшли до висновку, що він був залишений предками дуже давно - 188-років тому.
Що відомо про словацьку "капсулу часу"
Послання з минулого було заховано під металевим хрестом церкви. Всього було виявлено три захованих документа. Два з них датовані 1834 роком, а третій – 1854 роком.
У знайдених документах знайшли цікаві записи. Зокрема, там є вірш Яна Ружбацького словацькою та чеською мовою. У ньому в художній формі дано опис історії церкви. Повідомляється про пожежу та реставрацію церкви.
Крім того, архівний документ містить цікаві подробиці щодо колишнього на той момент керівництва країни і навіть ціни на продукти, зокрема - яловичину, сільськогосподарські культури і качок.
Додамо, що після знайденого послання з минулого місцевий священик вирішив залишити нащадкам нову "капсулу часу". Він уже склав приблизний зміст нового документа - там задокументують поточний ремонт даху та інші події сучасності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках говориться, що вершину гори підкорили школярі.
У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.
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