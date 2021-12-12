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Вчені знайшли білок, який дуже швидко впливає на загоєння ран

12 грудня 2021, 14:21

В майбутньому можна буде здійснити прорив в лікуванні ран, викликаних опіками або діабетом, вважають дослідники.

учений
Білок Agrin дуже швидко сприяє загоєнню ран - вчені / Reuters

Білок Agrin в найкоротші терміни впливає на загоєння ран. Вирішення питання своєчасного поповнення запасів ключових білків може посприяти прискоренню загоєння ран і зробити прорив в лікуванні пошкоджених тканин, викликаних опіками або хронічними захворюваннями, такими як діабет.

Дослідники Інституту молекулярної та клітинної біології Сингапуру виявили, що білок Agrin дуже швидко сприяє загоєнню ран, і завдяки цьому з'являється шанс в майбутньому здійснити прорив в лікуванні тканин, які були пошкоджені хронічними захворюваннями, такими як діабет, або опіковими травмами.

Як стверджують вчені, під час загоєння хронічних ран при діабеті або опікових травм, нерідко бувають проблеми. Вони є основною причиною ампутації і зниження якості життя багатьох пацієнтів.

Також дослідники з'ясували, що у той час, коли тканина пошкоджується, кількість білка Agrin стає більше. Такий білок зберігає механічну структуру пошкоджених шарів шкіри за рахунок регенерації.

У ситуації з травмою велика частина позаклітинного матриксу, за допомогою якої відновлюється тканина, втрачається, і це уповільнює процес загоєння ран.

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Отже, своєчасне заповнення запасів ключових білків може посприяти прискоренню загоєння ран.

Результати досліджень вчених дозволяють відкрити потенціал для розробки біоматеріалів для загоєння ран на основі білка Agrin. Такі біоматеріали можуть прискорити загоєння шкіри за рахунок відновлення тканин, які були пошкоджені.

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