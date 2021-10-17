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Вчені назвали найщасливіший вік європейців

17 жовтня 2021, 17:26

Виявляється, щастя має певний географічний показник.

Вчені, щастя
Вчені з'ясували, коли до людей приходить щастя / Belnovosti

Іспанські вчені з'ясували, коли люди вважають себе найбільш щасливими. Про це пише Springer.

Експерти відзначають, що рівень щастя не пов'язаний ніяким чином ні з фінансовим станом людини, ні з рівнем добробуту країни в цілому.

Дослідники провели опитування серед жителів Європи у віці більше 50 років, який показав, що щасливими вони себе вважали, будучи у віці від 30 до 34 років.

А ось європейці у віці від 25 до 30 років відчували щастя набагато рідше. Більш того, після 34 років кількість людей, які називали себе щасливими, дуже знижується.

Також з'ясувалося, що щастя має певний географічний показник. Наприклад, на півдні Європи, люди після 40 років відчувають себе нещасливими. А на півночі щастя відчувають трохи довше.

Люди не вважали себе щасливими і в дитинстві. Цей показник в більшості пов'язаний зі створенням сім'ї і народженням дитини.

Нагадаємо, британські вчені з Лондонського інституту досліджень раку провели випробування нових ліків, яке раніше знищило невиліковні пухлини. Йдеться про два імунотерапевтичних препарати, які зменшили пухлини шиї і голови у пацієнтів з пізніми стадіями раку.

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