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Вчені розповіли, як набути "суперімунітет" від COVID-19

25 жовтня 2021, 05:16

У певному випадку у людей виробляється гібридний імунітет - найефективніша форма протистояння інфекції.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Для отримання імунітету проти коронавірусу людям необхідна вакцинація. Це стосується і тих, хто переніс інфекцію.

Додаткове щеплення надає можливість придбання так званого гібридного імунітету. А він, за твердженням вчених, набагато ефективніше справляється з новими COVID-штамами.

До таких висновків прийшли італійські дослідники з лабораторії виявлення моноклональних антитіл і університетського госпіталю Сьєни. Їх дослідження з'явилося в науковому журналі Nature.

Відзначається, що дослідники вивчили рівень В-клітин пам'яті у двох категорій людей:

  • тих, хто вакцинувався після перенесеного коронавірусу;
  • тих, хто зробив щеплення, але не хворів COVID-19.

У першої групи пацієнтів відсоток нейтралізуючих моноклональних антитіл був вище, ніж у тих, кого інфекція ще не зачепила.

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"Майже шість тисяч клітин були відсортовані. Більше трьох тисяч з них виробили моноклональні антитіла проти шипового білка і більше чотирьохсот нейтралізували оригінальний уханьскій вірус SARS-CoV-2", - йдеться в релізі.

А ось у раніше інфікованих коронавірусом була помічена зародкова лінія IGHV2-5; IGHJ4-1, яка і виробляла потужні і широко нейтралізують антитіла.

читайте також"Вакцинацією ми це не здолаємо": відомий лікар назвав терміни колапсу в УкраїніТаким чином, вчені в черговий раз підтвердили ефективність вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, раніше відомий епідеміолог заявила, що головна проблема тих, хто проти вакцинації від коронавірусу, в дезінформації. За словами Тетяни Чумаченко, люди не можуть зробити правильні висновки.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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вчені коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
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