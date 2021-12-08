Вчені сфотографували штам коронавірусу Омікрон

Коронавірус потрапив на фото / Фото Reuters

Дослідники з Університету Гонконгу сфотографували штам коронавірусу Омікрон.

Як то кажуть на сайті наукової установи, це перший випадок, коли вченим вдалося зробити електронну мікрофотографію клітини (Vero E6).

На знімку коронавірус в нирці інфікованої Омікроном мавпи.

Вчені розгледіли на фото пошкодження з набряклими везикулами, в яких містяться вірусні частинки.

А також помітили скупчення характерних сферообразних об'єктів з шипами у формі корони на їх поверхні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує ввести бустерне щеплення від COVID-19 в середині січня 2022 року. Відзначається, що третя доза вакцини в першу чергу буде доступна групам ризику.

Читайте також: