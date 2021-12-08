Вчені сфотографували штам коронавірусу Омікрон

Вірус представлений на знімку скупченнями характерних сферообразних об'єктів з шипами у формі корони на їх поверхні.
Дослідники з Університету Гонконгу сфотографували штам коронавірусу Омікрон.
Як то кажуть на сайті наукової установи, це перший випадок, коли вченим вдалося зробити електронну мікрофотографію клітини (Vero E6).
На знімку коронавірус в нирці інфікованої Омікроном мавпи.
Вчені розгледіли на фото пошкодження з набряклими везикулами, в яких містяться вірусні частинки.
А також помітили скупчення характерних сферообразних об'єктів з шипами у формі корони на їх поверхні.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує ввести бустерне щеплення від COVID-19 в середині січня 2022 року. Відзначається, що третя доза вакцини в першу чергу буде доступна групам ризику.
Читайте також:
- Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах вже виявили штам "Омікрон"
- Епідеміолог попередила українців про небезпеку через новий штам Омікрон
- Омікрон може бути менш небезпечним, ніж Дельта - головний інфекціоніст США
- У ВООЗ пояснили особливості штаму Омікрон: чим відрізняється, запобіжні заходи
- У Сінгапурі розробили новий вид ПЛР-тесту, який визначає "Омікрон"
Автор: Уляна Виноградова