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Кому щеплення не допоможе: вчені з'ясували, хто з вакцинованих може померти від коронавірусу

26 жовтня 2021, 00:42

Є люди, які можуть померти від "ковіду" навіть після щеплення.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Дослідники з Національного інституту охорони Здоров'я Італії з'ясували, що середній вік людей, які померли від коронавірусу після вакцинації, становить 85 років.

Також у померлих було ще як мінімум п'ять супутніх хронічних захворювань, пише Reuters.

"Середній вік померлих серед невакцинованих склав 78 років при чотирьох супутніх захворюваннях", - йдеться в дослідженні.

Експерти проаналізовано 671 випадок смерті невакцинованих людей і 171 летальний результат повністю вакцинованих в період з 1 лютого по 5 жовтня 2021 року.

Виявилося, що за протягом цього часу в Італії померли 38 тисяч осіб. І 33,6 тисячі з них не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу, 2 130 отримали одну дозу щеплення або заразилися незабаром після вакцинації, коли антитіла ще не встигли виробитися, а 1440 були вакциновані повністю.

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читайте такожВчені розповіли про наслідки вакцинації проти коронавірусу для вагітнихВиходячи з цього, вчені стверджують, що найбільше ризикують померти від COVID-19 вакциновані люди похилого віку з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, італійські дослідники з лабораторії виявлення моноклональних антитіл і університетського госпіталю Сьєни заявили, що для отримання імунітету проти коронавірусу людям необхідне додаткове щеплення. Воно надає можливість придбання так званого гібридного імунітету.

Також раніше відомий епідеміолог заявила, що головна проблема тих, хто проти вакцинації від коронавірусу, в дезінформації. За словами Тетяни Чумаченко, люди не можуть зробити правильні висновки.

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Италия вчені коронавірус вакцинація від коронавірусу
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