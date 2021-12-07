Український супутник відправлять у космос в США: відома дата запуску

З мису Канаверал у США відправлять у космос український супутник "Січ-2-30" / Дніпровська митниця

У Сполучені Штати Америки для подальшого запуску в космос відправили український супутник "Січ-2-30", який виготовлений у Конструкторському бюро "Південне" у місті Дніпро.

Про те, що розробка уже перетнула український кордон, повідомила Дніпровська митниця.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", – йдеться у дописі митниці у Facebook.

Супутник виготовили у межах Національної космічної програми України. Про те, що розробка уже повністю готова, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай повідомив 30 листопада цього року. Тоді він зазначав, що супутник успішно пройшов всі заплановані випробування в Україні і готовий до відправки у США.

Далі у Сполучених Штатах будуть проведені роботи по підготовці супутника до запуску і стикування із ракетою-носієм.

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"Всі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам. Як я вже говорив, цей супутник – для цивільних потреб нашої держави", – наголосив Тафтай.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії український прапор полетить на Місяць . Це станеться у межах місії українсько-британської компанії Spacebit. Подія відбудеться навесні 2022 року.

Нагадаємо, до Землі летить небезпечний великий астероїд. Великий астероїд 2016 AJ193, як кажуть вчені з NASA, за розміром вважається більшим, аніж 99% інших астероїдів, які пересуваються в космосі.

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