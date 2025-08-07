Рус
Україну атакував новий коронавірус-мутант: головні ознаки штаму Stratus

Олексій Тесля
7 серпня 2025, 04:30
Варіант коронавірусу XFG виник унаслідок рекомбінації між двома іншими штамами - F.7 і LP.8.1.2
В Україні виявлено новий варіант коронавірусу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Виявлено новий варіант коронавірусу, що належить до генетичної лінії XFG
  • Частка штаму Stratus зросла з 7,4% до 22,7% у світі за один місяць

У Полтавській області виявлено новий варіант коронавірусу, що належить до генетичної лінії XFG.

Новий варіант COVID-19 дістав назву Stratus, ідеться в повідомленні у Facebook Полтавського обласного центру контролю і профілактики захворювань.

Водночас уточнюється, що новий варіант коронавірусу має передумови до швидкого поширення. Уточнюється, що частка Stratus зросла з 7,4% до 22,7% у світі за один місяць.

"Епідеміологи попереджають, що захриплість голосу - рідкісний, але помітний симптом Stratus. "Хрипкий, шорсткий голос" може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними", - попереджають фахівці.

Водночас у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики захворювань додали, що поточні дані не свідчать про важчий перебіг хвороби або збільшення смертності від нового варіанта коронавірусу.

"Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчого перебігу захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включно з важкими наслідками", - додали там.

Що відомо про варіант коронавірусу Stratus

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, варіант XFG виник унаслідок рекомбінації між двома іншими штамами - F.7 і LP.8.1.2 (останній на сьогодні посідає друге місце за поширеністю у США).

Деякі генетичні зміни, виявлені у XFG, можуть давати йому змогу частково обходити імунний захист організму, однак за рівнем заразності він поступається більш домінуючим варіантам.

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), найчастішими симптомами COVID-19 залишаються:

  • підвищення температури або озноб;
  • кашель;
  • утруднене дихання;
  • біль у горлі;
  • закладеність носа;
  • втрата нюху або смаку;
  • відчуття втоми;
  • м'язові болі;
  • головний біль;
  • нудота і блювота.

Якщо з'являються тривожні ознаки, як-от сильна задишка, тривалий біль або тиск у грудях та інші серйозні симптоми, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Загроза вірусів: у чому небезпека

Раніше в Україні зареєстровано перші випадки інфікування людським метапневмовірусом (HMPV), активне поширення якого нині спостерігається в Китаї. Цей вірус може провокувати запалення дихальних шляхів - як верхніх, так і нижніх - у людей різного віку, проте особливо вразливі до нього маленькі діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом.

Метапневмовірус людини було вперше виявлено 2001 року, він належить до родини Pneumoviridae, як і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV).

Дивіться відео - коронавірус активно поширюється Україною:

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві від невідомого вірусу, схожого на коронавірус, померла 8-річна дівчинка.

