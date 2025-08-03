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У якому віці люди почуваються максимально нещасними: вчені розповіли

Віталій Кірсанов
3 серпня 2025, 10:52
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"Вік нещастя" може бути пов'язаний із розривом соціальних зв'язків і розлученнями.
Сумні почуття накопичуються поступово
Сумні почуття накопичуються поступово / Колаж Главред, фото: pexels

Коротко:

  • Проаналізовано дані зі 132 країн світу
  • Сумні почуття накопичуються поступово
  • До 40 років знижується рівень тестостерону в чоловіків і естрогену в жінок

Професор економіки Девід Бленчфловер із Дартмутського коледжу (США) провів дослідження, метою якого було визначити, в якому віці людина почувається найщасливішою.

Проаналізувавши дані зі 132 країн світу, професор дійшов висновку, що в розвинених країнах люди почуваються найнещасливішими в 47 років і два місяці, у країнах, що розвиваються, - у віці 48 років і два місяці.

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На думку дослідника, рівень людського щастя впродовж життя залежить насамперед від віку і то піднімається, то опускається. Найнижча точка припадає якраз на 47-48 років.

Вчений вважає, що сумні почуття накопичуються поступово, з віком, через усвідомлення старості, що настає, коли людина підбиває життєві підсумки.

У цей період життя людини, вона перестає відчувати задоволення від того, що відчувала раніше, у цей період її багато що розчаровує. Серед причин може бути невдоволення фінансовим становищем, відсутність перспектив зростання на роботі.

Бленчфловер розповів про те, що "вік нещастя" може бути пов'язаний із розривом соціальних зв'язків і розлученнями. Люди, які зберегли шлюб, були щасливішими за тих, хто пережив розлучення. Крім того, до 40 років знижується рівень тестостерону в чоловіків і естрогену в жінок. У психології цей період найчастіше називають кризою середнього віку - саме в цьому віці люди почуваються менш задоволеними своїм життям.

Але не варто впадати у відчай, бо з часом, віком "крива щастя" знову зростає і піднімається вгору. За підрахунками вченого, вік, у якому людина почувається найщасливішою, настає спочатку у 20, а потім у 70 років, і це дає надію.

З роками матеріальні блага та кар'єрне зростання відходять на другий план, у пріоритеті сім'я та близькі, наявність часу на улюблені захоплення, відпочинок. Одним словом людина стає мудрішою і щасливішою.

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