У Києві новий спалах коронавірусу: як розпізнати симптоми штаму Stratus

Олексій Тесля
12 серпня 2025, 02:30
Наявність нового штаму COVID-19 підтвердилася за результатами секвенування відправлених зразків.
Зростає кількість хворих на коронавірус / Колаж: Главред, Фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Зафіксовано сезонне зростання захворюваності на COVID-19
  • У столиці також виявлено новий підваріант - Stratus

У Києві зафіксовано сезонне зростання захворюваності на COVID-19, збільшується кількість госпіталізацій, зокрема важких випадків.

Про це в ефірі телеканала Київ24 повідомила Валентина Гінзбург, голова департаменту охорони здоров'я КМДА.

За її словами, традиційно перед вереснем спостерігається сезонне збільшення кількості хворих.

Подробиці атаки COVID-19 у Києві

У столиці також виявлено новий підваріант штаму "Омікрон" - Stratus (XFG). Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак у коментарі ТСН.ua.

Він уточнив, що наявність цього штаму підтвердилася за результатами секвенування відправлених зразків.

За словами Чумака, Stratus належить до респіраторних вірусів і, як і його попередники, спричиняє зростання захворюваності. Особливість цього варіанта полягає в тому, що він переважно вражає верхні дихальні шляхи.

Основні симптоми схожі зі звичайними ГРВІ:

  • загальна слабкість;
  • нежить і закладеність носа;
  • підвищення температури (але не у всіх пацієнтів);
  • першіння в горлі.

Цікаво, що у частини заражених температура може зовсім не підвищуватися, незважаючи на наявність інших ознак хвороби. Зазвичай інфекція триває від 7 до 10 днів.

Дивіться відео - коронавірус активно поширюється Україною:

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві від невідомого вірусу, схожого на коронавірус, померла 8-річна дівчинка.

Більше новин:

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

