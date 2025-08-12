У Києві новий спалах коронавірусу: як розпізнати симптоми штаму Stratus

Наявність нового штаму COVID-19 підтвердилася за результатами секвенування відправлених зразків.

Зростає кількість хворих на коронавірус / Колаж: Главред, Фото ua.depositphotos.com

Головне:

Зафіксовано сезонне зростання захворюваності на COVID-19

У столиці також виявлено новий підваріант - Stratus

У Києві зафіксовано сезонне зростання захворюваності на COVID-19, збільшується кількість госпіталізацій, зокрема важких випадків.

Про це в ефірі телеканала Київ24 повідомила Валентина Гінзбург, голова департаменту охорони здоров'я КМДА.

За її словами, традиційно перед вереснем спостерігається сезонне збільшення кількості хворих.

Подробиці атаки COVID-19 у Києві

У столиці також виявлено новий підваріант штаму "Омікрон" - Stratus (XFG). Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак у коментарі ТСН.ua.

Він уточнив, що наявність цього штаму підтвердилася за результатами секвенування відправлених зразків.

За словами Чумака, Stratus належить до респіраторних вірусів і, як і його попередники, спричиняє зростання захворюваності. Особливість цього варіанта полягає в тому, що він переважно вражає верхні дихальні шляхи.

Основні симптоми схожі зі звичайними ГРВІ:

загальна слабкість;

нежить і закладеність носа;

підвищення температури (але не у всіх пацієнтів);

першіння в горлі.

Цікаво, що у частини заражених температура може зовсім не підвищуватися, незважаючи на наявність інших ознак хвороби. Зазвичай інфекція триває від 7 до 10 днів.

