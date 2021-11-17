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У Китаї створили штучну мавпу

17 листопада 2021, 01:40

Це - перша в світі штучна тварина.

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Штучна Мавпа / Сіньхуа

Китайські вчені вирішили вивести чорноногого тонкотела (Pygathrix nigripes) штучним шляхом. І у них це вийшло.

Через безліч причин популяція цього виду мавп знаходиться на межі зникнення і її практично неможливо відновити природним шляхом. Тому дослідники взялися за штучний метод, повідомляє Сіньхуа.

Унікальну тварину вже побачили відвідувачі центру з вивчення приматів в парку диких тварин Чанлун міста Гуанчжоу в провінції Гуандун, розташованої в Південному Китаї.

Мавпочка з'явилася на світ в липні поточного року.

Довідка: рід тонкотелів, або пігатріксів, відноситься до приматів, які знаходяться під максимальною загрозою зникнення. На сьогоднішній день їх налічується менше 1000.

Нагадаємо,у центрі Полтави жінка з'їла цілком живого голуба в пір'ї. Їй не завадили очевидці жахливої картини.

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