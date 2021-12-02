У світі з'явилася антиковідна жуйка: вчені стверджують, що препарат ефективний

Жуйка вбиває вірус в слині / pixabay.com

У світі з'явилася жувальна гумка для боротьби з коронавірусом. Створення такого роду препарату вчені пояснюють тим, що у людей, інфікованих SARS-CoV-2, високий рівень вірусу саме в слині.

Теоретично нова жувальна гумка може знизити рівень вірусу в роті і таким чином знизити поширення вірусної інфекції, йдеться в статті, опублікованій на ScienceAlert.

За словами вірусолога з Університету Лідса Грейс с. Робертс, жувальна гумка містить високий рівень білків ACE2, які здатні "вловлювати" частинки вірусу в роті і знижують можливість зараження і подальшої передачі вірусу іншим людям.

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Нагадаємо, в Україні є єдиний регіон, де погіршується епідситуація. Це - Закарпатська область. За даними МОЗ, там продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня.

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