Вражаючі висновки: вчені "розклали по поличках" ефективність карантинних заходів

Є запобіжні заходи, які рятують від "ковіду" навіть без вакцинації.
Міжнародні вчені довели високу ефективність носіння масок в боротьбі з коронавірусом.
При цьому, вони запевнили, що навіть без вакцинації маска захищає організм людини від зараження SARS-CoV-2 53%. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі British Medical Journal.
До такого висновку вони прийшли після метааналізу попередніх наукових робіт - восьми досліджень, що продемонстрували зниження захворюваності COVID-19, пов'язане з настільки елементарним миттям рук, на 53%, носінням масок на 53% і соціальним дистанціюванням на 25%.
Крім того, вони з'ясували, що закриття шкіл зменшувало захворюваність на 62%, а смертність - на 58%.
читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуНагадаємо, американський мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав терміни закінчення пандемії коронавірусу. За його словами, це трапиться, коли смертність від коронавірусу і загальний рівень інфікування досягнуть середніх показників сезонного грипу.
Також в Україні відкрили перший кабінет анонімної вакцинації. Він з'явився в Ужгороді. Відвідати його для отримання щеплення від коронавірусу Можуть ті, хто підробив або купив сертифікат про вакцинацію і зважився на справжнє щеплення.
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