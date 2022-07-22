Вперше в історії: у США людині вживили в мозок нейрочип

Ілон Маск залишився на бортом. Нью-йоркський стартап Synchron першим в США отримав дозвіл на імплантацію нейрочипа в мозок людини.

Як повідомляє Bloomberg, пацієнт був з важким паралічем, але за допомогою нейрочипа, людина здатна спілкуватися в Інтернеті, робити онлайн-покупки та виконувати інші завдання.

Розташований в моторній корі чіп використовує 16 електродів для моніторингу активності мозку і реєстрації збудження нейронів, коли людина думає. Сила сигналу з часом поліпшується в міру того, як пристрій все глибше зростається з кровоносною судиною і наближається до нейронів.

У США таку процедуру провели вперше. В Австралії, стартап вже імплантував свої пристрої чотирьом пацієнтам.

Нагадаємо, що Neuralink Маска працює над створенням набагато меншого за розміром і більш потужного імплантату, який, крім іншого, дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями і навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Втім, мільярдер ще в 2019 році розраховував, що тестування на людях стартує в 2020 році, але його компанія так і не отримала схвалення на випробування на людях.

Як раніше повідомляли, в 2020 році американський винахідник і мільярдер Ілон Маск заявив про створення спеціального чіпа для мозку Link, завдяки якому можна буде підключати мозок до комп'ютера.

Що стосується ціни пристрою, то, за словами Маска, в майбутньому воно буде коштувати кілька тисяч доларів.

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