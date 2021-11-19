"Запустимо сотні супутників": для чого Стів Возняк досліджуватиме космічне сміття

Компанія Возняка запустить сотні супутників для вивчення космічного сміття / NASA

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк досліджуватиме космічне сміття, яке постійно несе загрозу для космічних місій та планети загалом. Його компанія Privateer Space планує запустити для цього у космос сотні супутників.

У компанії повідомили, що космічні апарати запускатимуть не усі разом, а поступово, пише Space.

"Думаю, що запустимо кілька сотень супутників. Ми не будемо запускати всі декілька сотень одразу, ми це зробимо поступово", – зазначив головний науковий радник компанії Моріба Джа.

Супутники вивчатимуть космічне сміття, що допоможе зібрати і систематизувати інформацію про окремі об’єкти та їхнє розташування. У подальшому такі дані зможуть зробити безпечнішим запуск ракет різними компаніями – перед запуском місії можна буде оцінити розташування сторонніх об’єктів у космосі і ризики від них.

Згідно з даними Європейського космічного агентства (ESA), у космосі налічується щонайменше 36 500 частинок сміття розміром понад 10 см, понад 1 млн. об’єктів розміром від 1 до 10 см і понад 330 млн – від 1 мм до 1 см.

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Незважаючи на невеликі розміри, такі частинки можуть знищити чи серйозно пошкодити супутники або інші космічні об’єкти, адже рухаються із величезною швидкістю.

Про створення приватної космічної компанії Privateer Space Стів Возняк оголосив у вересні цього року.

Проблема космічного сміття

Космічне сміття становлять "мертві супутники", частини ракет, різні уламки та фрагменти знищених космічних апаратів. Їхня кількість значно зросла в останні десятиліття через часті запуски ракет і космічні інциденти. Зараз сукупна маса таких об’єктів сягає близько 7500 тонн.

До утворення такого сміття також призводить знищення країнами своїх супутників і випробування космічної зброї. Нещодавно світ обурив подібний випадок, який наразив на небезпеку астронавтів Міжнародної космічної станції (МКС). Так, 15 листопада Росія провела випробування протисупутникової ракети і збила апарат, виведений СРСР на орбіту в 1982 році. Внаслідок цього утворилася велика хмара уламків.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Китай через падіння ракети. У NASA наголосили, що Пекін не дотримується стандартів поводження із космічним сміттям.