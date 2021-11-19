УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Наука

"Запустимо сотні супутників": для чого Стів Возняк досліджуватиме космічне сміття

19 листопада 2021, 17:30

Зараз на навколоземній орбіті близько 170 млн частинок космічного сміття різного розміру.

космический мусор
Компанія Возняка запустить сотні супутників для вивчення космічного сміття / NASA

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк досліджуватиме космічне сміття, яке постійно несе загрозу для космічних місій та планети загалом. Його компанія Privateer Space планує запустити для цього у космос сотні супутників.

У компанії повідомили, що космічні апарати запускатимуть не усі разом, а поступово, пише Space.

"Думаю, що запустимо кілька сотень супутників. Ми не будемо запускати всі декілька сотень одразу, ми це зробимо поступово", – зазначив головний науковий радник компанії Моріба Джа.

Супутники вивчатимуть космічне сміття, що допоможе зібрати і систематизувати інформацію про окремі об’єкти та їхнє розташування. У подальшому такі дані зможуть зробити безпечнішим запуск ракет різними компаніями – перед запуском місії можна буде оцінити розташування сторонніх об’єктів у космосі і ризики від них.

Згідно з даними Європейського космічного агентства (ESA), у космосі налічується щонайменше 36 500 частинок сміття розміром понад 10 см, понад 1 млн. об’єктів розміром від 1 до 10 см і понад 330 млн – від 1 мм до 1 см.

Реклама

Незважаючи на невеликі розміри, такі частинки можуть знищити чи серйозно пошкодити супутники або інші космічні об’єкти, адже рухаються із величезною швидкістю.

Про створення приватної космічної компанії Privateer Space Стів Возняк оголосив у вересні цього року.

Проблема космічного сміття

Космічне сміття становлять "мертві супутники", частини ракет, різні уламки та фрагменти знищених космічних апаратів. Їхня кількість значно зросла в останні десятиліття через часті запуски ракет і космічні інциденти. Зараз сукупна маса таких об’єктів сягає близько 7500 тонн.

До утворення такого сміття також призводить знищення країнами своїх супутників і випробування космічної зброї. Нещодавно світ обурив подібний випадок, який наразив на небезпеку астронавтів Міжнародної космічної станції (МКС). Так, 15 листопада Росія провела випробування протисупутникової ракети і збила апарат, виведений СРСР на орбіту в 1982 році. Внаслідок цього утворилася велика хмара уламків.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Китай через падіння ракети. У NASA наголосили, що Пекін не дотримується стандартів поводження із космічним сміттям.

viber
сміття мусорка Стів Возняк космос
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармомУ моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармом Фінансовий гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - втрати, Скорпіонам - дивовижне везінняФінансовий гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - втрати, Скорпіонам - дивовижне везіння Гороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчаруванняГороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчарування Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниГороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сни Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"
19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

17:31

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

17:31

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але розслаблятися не варто - ЛяшкоВідео

17:14

Побачив здобич та вистрілив: мисливець підстрелив бабусю і дитину на Тернопільщині

17:11

Підняв кубок над головою втретє поспіль: стало відомо, хто виграв Лігу СміхуВідео

Реклама
16:58

Коронавірус не в трійці лідерів: Держстат назвав найчастіші причини смерті українцівВідео

16:45

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

16:43

"Атака України" на Донбасі: Кулеба поставив крапку навколо істерики РФВідео

16:36

Абсолютно оголена Ольга Цибульська показала гарячі постільні кадри

16:35

У Слов'янську з'явилися "антиковідні" таксіВідео

16:30

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигром, який дозволить повірити в казкуФото

16:24

Віра Брежнєва в прозорій блузці з глибоким декольте затужила по "ВІА Грі"

16:20

"Напилася так, що йти не могла": У Полтаві на вулиці знайшли 14-річну п'яну школярку

16:14

15-річний підліток торгував COVID-сертифікатами у фейковій "Дії"Відео

16:09

За підробку доведеться відповідати по повній: в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатівВідео

16:08

Денис Казанський. Організатору "референдуму" у 2014 віддячили підваломВідеоблоги

16:07

Як підвищити гемоглобін народними засобами - прості і дієві способи

15:53

Дипскандал через Крим: у США відповіли на заяву президента Болгарії

15:53

У Миколаєві водій тролейбуса на очах у дитини побила вагітну через гроші

15:49

В Одесі автоледі влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковціВідео

15:48

"Це робити поки рано": Данилов повідомив, хто виступає проти вступу України в НАТОВідео

15:47

Путін і Байден проведуть зустріч та обговорять УкраїнуВідео

15:33

Кім Кардашьян врятувала 130 афганських дівчат від режима Талібану

15:32

У 2022 році в Україні різко піднімуться зарплати: названі професії- "щасливчики"Відео

15:28

Ситуація важка: голова Держспоживслужби Києва про вихід столиці з "червоної" зониВідео

Реклама
15:22

У розвідці РФ налякали Україну грузинським сценарієм 2008 рокуВідео

15:18

Pfizer заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років

15:00

На вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19Відео

14:50

Дельта-штам коронавірусу раптово зник з Японії: генетик пояснив, чому це сталосяВідео

14:43

Весна прийде на 2 тижні раніше: синоптик попередив про максимальні морози взимкуВідео

14:25

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі: відповідь експерта

14:18

У Києві горить будівля інституту автоматики: людей евакуюютьВідео

14:12

"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильствіВідео

14:02

"Всі поїдуть через Донбас": Лукашенко назвав "дикими" поляків і відреагував на закриття кордонуВідео

13:55

Випав з вікна лікарні після розмови з донькою: на Волині загинув пацієнт COVID-відділенняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти