1600-річний меч для захисту від злих духів: археологи виявили неймовірний артефакт

Група археологів була приголомшена після виявлення 1600-річного меча в Стародавньому похованні. Масивний двометровий залізний меч був виявлений в місті Нара в Японії в листопаді минулого року.
Меч, відомий як меч дако, мав форму змії і, як вважають, використовувався для захисту мертвих від злих духів, пише Mirror.
Поруч із мечем група виявила дзеркало у формі щита шириною в два фути і висотою в один фут, яке важило 124 фунти і, як вважають археологи, воно також відганяло злих духів.
Археологи вважали, що предмети були поховані як частина військових поховань і мають важливе значення у військових та ритуальних питаннях.
Лезо шириною близько 2,3 дюйма вважається найбільшим залізним мечем в Японії і одним з найстаріших зразків звивистого меча.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках говориться, що вершину гори підкорили школярі.
У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.
Вам може бути цікаво:
- Дівчина чотири місяці не знала імені свого хлопця
- Люди не витримують довше 25 хв: чому найтихіша кімната світу наводить жах на відвідувачів
- Росіянин викрав 12 тисяч лотерейних квитків, але нічого не виграв