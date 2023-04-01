1600-річний меч для захисту від злих духів: археологи виявили неймовірний артефакт

Меч, відомий як меч дако, мав форму змії і, як вважають археологи, використовувався для захисту мертвих від злих духів.

В Японії знайшли меч, який відганяв злих духів / mirror.co.uk

Група археологів була приголомшена після виявлення 1600-річного меча в Стародавньому похованні. Масивний двометровий залізний меч був виявлений в місті Нара в Японії в листопаді минулого року.

Меч, відомий як меч дако, мав форму змії і, як вважають, використовувався для захисту мертвих від злих духів, пише Mirror.

Поруч із мечем група виявила дзеркало у формі щита шириною в два фути і висотою в один фут, яке важило 124 фунти і, як вважають археологи, воно також відганяло злих духів.

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Археологи вважали, що предмети були поховані як частина військових поховань і мають важливе значення у військових та ритуальних питаннях.

Меч від злих духів / mirror.co.uk

Лезо шириною близько 2,3 дюйма вважається найбільшим залізним мечем в Японії і одним з найстаріших зразків звивистого меча.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках говориться, що вершину гори підкорили школярі.

У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.

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