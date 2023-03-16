Археологи дуже здивовані: у Польщі вчені відкопали стародавні артефакти середньовічних лицарів

Як кажуть польські вчені, їм вдалося відшукати знаки приналежності до лицарських еліт стародавньої династії П'ястів (самий розпал Середньовіччя).

Археологи, лицарі / колаж Heritage Daily та John malley / Flick

У Польщі, в Свентокшиському воєводстві, археологи знайшли цілу колекцію артефактів раннього Середньовіччя. Про це повідомляє портал Heritage Daily.

"Крім фрагментів глиняного посуду, є ще монети, в тому числі денарій польського короля Болеслава Сміливого, прикраси зі срібла, сплаву свинцю і міді, свинцеві прикраси. і бронзові хрести, побутові предмети, такі як ножі і крем'яні рушниці, свинцеві і залізні гирі, покриті бронзою, Мілітарі і елементи кінного спорядження", − говорить доктор Марек Флорек з Інституту археології університету імені Марії Склодовської-Кюрі в Любліні.

Також повідомляється, що археологи виявили невелике бронзове зображення коня і свинцевої булави, ймовірно, декоративні символи військової могутності. І це саме такий кінь, кажуть вчені, який носили як знак приналежності до лицарських еліт стародавньої польської династії П'ястів.

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"З розповідей Ібрагіма ібн Якуба, єврейського купця з Іспанії, який досяг польських земель у 1060-х роках, ми знаємо, що Мешко I повинен був збирати податки у вигляді Терезів і використовувати їх для виплати платні своїм людям. Тому, якщо в Дароміні в XI-XII століттях був лицарський двір, то їх присутність, а також елементи озброєння і предмети еліти не повинні викликати подиву", — сказав Флорек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках говориться, що вершину гори підкорили школярі.

У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.

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