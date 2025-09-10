Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

Ви дізнаєтеся:
- На думку вірян, справжні християни зникнуть із Землі
- Одна дата може збігтися з Другим пришестям Ісуса Христа
У соціальних мережах та релігійних колах знову поширилися обговорення про те, що протягом найближчих днів може відбутися масштабна біблійна подія.
Нібито в результаті якої, на думку вірян, справжні християни зникнуть із Землі, а решта опиняться перед лицем Страшного суду, пише Daily Mail.
Користувачі соцмереж, а також деякі шановні пастори і рабини висувають припущення, що Вознесіння (Вознесіння вірян) може статися 23 вересня. За їхніми словами, ця дата може збігтися з Другим пришестям Ісуса Христа і початком Судного дня для тих, хто не увірував.
Примітно, що цього року 23 вересня збігається з єврейським святом Рош ха-Шана - початком нового року за іудейським календарем. Деякі християнські групи пов'язують цей день із біблійним пророцтвом про повернення Месії, коли, як сказано, "Господь зійде з неба за вигуку архангела і звуку Божої труби".
Ця ідея ґрунтується на вірші з 1 Thessalonians 4:16, де йдеться про те, що померлі у Христі воскреснуть першими, а потім живі віряни будуть "піднесені на хмарах" назустріч Господу. При цьому в Писанні конкретна дата не вказується.
Масовий інтерес у Мережі
Останніми тижнями відео та публікації, в яких йдеться про можливе Захоплення у вересні, зібрали сотні тисяч переглядів, підігріваючи тривожні настрої та спекуляції в інтернеті.
Що таке Замилування
Захоплення - це віра, якої дотримуються представники деяких християнських течій. Вона є частиною есхатології - вчення про кінець часів. Згідно з цим уявленням, вірян раптово заберуть із Землі, щоб уникнути періоду глобальних лих і страждань, відомого як Велика скорбота.
Подія розглядається як божественне позбавлення - спосіб врятувати праведників від жахів останніх днів перед остаточним Судом.
Авторство Біблії: що кажуть учені
Професорка Елізабет Полчер, фахівчиня з біблійних текстів з Університету Вілланова (Пенсильванія), вважає, що Біблія була написана колективно - зусиллями десятків авторів. За її словами, у створенні Святого Письма брали участь понад 40 осіб, і для розуміння справжнього авторства кожну книгу необхідно аналізувати окремо.
Раніше повідомлялося про "провісника" кінця світу. У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя.
Раніше Главред писав про пророцтво щодо кінця світу після смерті Папи. Є свідчення, які вважають Франциска останнім Папою.
