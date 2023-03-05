Навіть вчені здивувалися: на Сонці стався найпотужніший спалах

Як повідомляють вчені, спалахи класу X можуть мати різну потужність.

Камери змогли зафіксувати спалах на сонці / NASA, pixabay

На Сонці стався сильний спалах класу X 2.1, який був зафіксований космічним телескопом обсерваторії сонячної динаміки NASA. Космічне агентство поділилося кадрами викиду сонячної енергії.

Сонячні спалахи класифікуються за інтенсивністю рентгенівського випромінювання як А, В, з, М або Х, причому А – найслабша.

Як повідомляють вчені, спалахи класу X можуть мати різну потужність.

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Крім того, спалах був настільки потужним, що спричинив відключення короткохвильового мовлення над Північною та Південною Америкою.

Чому міг статися такий потужний спалах

Фахівці пояснили, що сонце все ще знаходиться в початковій фазі нового циклу активності, який почався в грудні 2019 року. Кожен цикл триває близько 11 років, під час якого магнітні полюси міняються місцями.

Зсув відбувається в найслабшому місці, після чого магнітне поле посилюється, поки сонячна активність не досягне піку. Однак, оскільки не всі сонячні максимуми однакові, вчені ще не знають, наскільки інтенсивним буде наступний період.

Що таке сонячний спалах

Сонячні спалахи - це потужні викиди енергії, які можуть вплинути на високочастотний (ВЧ) радіозв'язок на Землі, електромережі, навігаційні сигнали і становити небезпеку для космічних апаратів і астронавтів.

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