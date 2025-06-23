Стародавній спис із золотом: неймовірна знахідка приголомшила бувалих археологів

Сучасні рентгенівські дослідження виявили всередині піхов рідкісний залізний клинок, вік якого оцінюють від 1100 до 1300 років.

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В Японії зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Christiano Sinisterra, Pixabay/JamesDeMers

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Виявлено унікальний наконечник списа, захований усередині стародавніх золотих піхов

Знайдено залізний клинок, вік якого оцінюють від 1100 до 1300 років

Серед десятків тисяч артефактів, знайдених на священному японському острові Окіносіма, археологи виявили унікальний наконечник списа, захований усередині стародавніх золотих піхов.

Ця знахідка, визнана тепер національним скарбом Японії, проливає світло на складні релігійні ритуали періоду Ямато, йдеться в матеріалі Archaeology News.

Як повідомили в Раді зі збереження культурної спадщини регіону, сучасні рентгенівські дослідження виявили всередині піхов рідкісний залізний клинок, вік якого оцінюють від 1100 до 1300 років.

Він був виготовлений в епоху Ямато, має трикутний наконечник і покритий складним декоративним орнаментом. Довжина клинка становить приблизно 28-30 см, і фахівці вважають його одним із найдосконаліших зразків ритуальної зброї Східної Азії.

Меч має не тільки художню, а й глибоку духовну цінність. Його складне оздоблення вказує на високу майстерність стародавніх ковалів і водночас на релігійне значення подібних предметів в обрядах японської держави Ямато.

/ jiji.com

"Це не просто зброя, а свідчення виняткової духовної відданості," - зазначили дослідники.

Артефакт було вперше виявлено 1954 року під каменем, проте тільки нещодавно археологи провели його докладне дослідження. Острів Окіносіма, розташований у водах Генкайського моря, вважається одним із найсвященніших місць Японії і внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У давнину він слугував центром морських ритуалів, що проводилися японською державою.

Оскільки на острові було знайдено близько 80 000 артефактів, лише в останні роки дослідники почали масштабне вивчення цих знахідок. Використовуючи КТ-сканування і рентген, вчені вивчили понад 4 000 металевих предметів. Під час розтину золотих піхов вони не очікували виявити настільки цінний клинок - виріб, що не має аналогів ні в Японії, ні за її межами.

За описом учених, клинок інкрустований зображеннями черепашачих панцирів, феніксів, арабесків, квітів і пір'я. Він був створений з використанням техніки кінзоган - коли врізані в метал візерунки заповнюються золотом або іншими дорогоцінними металами.

/ jiji.com

Хоча дослідження ще триває, вже ясно, що спис не призначався для бойових дій. Він мав, найімовірніше, ритуальне і символічне призначення, можливо, як підношення богам або елемент священного обряду. Зображення феніксів може вказувати на молитву про божественний захист.

Знахідка підтверджує масштабність і складність релігійних церемоній, що проводилися на Окіносимі за часів Кофун. За його словами, цей артефакт є яскравим прикладом переплетення влади, духовності та мистецтва у формуванні ранньої японської державності, кажуть археологи.

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