Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

Однією з причин зростання сейсмічної активності вважається поступове ослаблення шарів кальдери

Сценарії виверження варіюються - від локального, як у 1538 році, до вкрай рідкісного супервулканічного

Кампі Флегрей - потенційно небезпечний супервулкан в Італії - знову викликає стурбованість учених.

Цей вулканічний регіон на заході Неаполя, відомий як "Палаючі поля", не вивергався з 1538 року, але залишається активним, пише Metro.

Останнє велике виверження близько 40 000 років тому було настільки потужним, що вплинуло на глобальний клімат.

З 2012 року в районі діє "жовтий рівень" вулканічної загрози, а нещодавні дослідження засвідчили, що активність у регіоні значно вища, ніж вважалося раніше. Вчені, використовуючи ШІ, виявили понад 54 000 землетрусів із 2022 року - замість раніше зафіксованих 12 000. Також було виявлено нові розломи просто під містом Поццуолі.

Однією з причин зростання сейсмічної активності вважається поступове ослаблення шарів кальдери - великого вулканічного кратера глибиною до 4 км. Це сприяє тріщиноутворенню, але, на думку дослідників, поки що не вказує на неминуче виверження: підйому магми не зафіксовано.

У травні стався землетрус магнітудою 4,4 - найсильніший за 40 років. Однак влада заявляє, що прямих ознак катастрофи, що насувається, немає.

З огляду на те, що в регіоні проживає близько 360 000 осіб і він розташований менш ніж за 10 км від Неаполя, існує детальний план евакуації. Можливе виверження може призвести до цунамі та викиду попелу, що позначиться на кліматі та продовольстві.

Вчені підкреслюють, що сценарії виверження варіюються - від локального, як у 1538 році, до вкрай рідкісного супервулканічного, як 40 тисяч років тому. Однак більшість можливих вивержень, за даними вулканологів, будуть менш руйнівними.

Висновок експертів: ситуація потребує постійного моніторингу, але приводів для паніки поки що немає. Розмови про неминучий глобальний катаклізм - перебільшення.

Як працюють і чому вони вивергаються вулкани: вчені пояснюють

Утворення магми відбувається в мантії Землі, коли знижується тиск, зростає температура або до гірських порід надходить вода - усі ці чинники сприяють плавленню порід. Досягнувши слабких місць у земній корі, магма накопичує тиск, і якщо його не стримати, відбувається вибухове виверження з викидами лави, попелу та інших вулканічних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що на Камчатці почалося потужне виверження вулкана. Шлейф попелу поширився в бік Тихого океану.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що в Україні знайшли діючий вулкан. Місцеві жителі називають вулкан "дверима в пекло", а його бруд вважають цілющим.

